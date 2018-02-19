Тиллерсон заявил о возможности введения новых санкций против России
08:04, 19 февраля 2018Мир
2547
Госсекретарь Соединенных Штатов не стал уточнять, в отношении кого именно могут быть введены новые ограничения.
Рекс Тиллерсон / REUTERS
США рассматривают возможность введения дополнительных санкций в отношении российских лиц.
Об этом заявил американский госсекретарь Рекс Тиллерсон в интервью телеканалу CBS.
"Мы уже предприняли шаги, которые в соответствии с законом предотвратили ряд российских военных поставок. И мы рассматриваем дополнительных лиц для возможного введения санкций", - сказал Тиллерсон, отвечая на вопрос ведущей, почему американская администрация в полной мере не вводит санкции, предусмотренные Конгрессом в отношении России.
Читайте такжеКабмин хочет расширить санкции против России
Ранее сообщалось, что Министерство финансов США введет новые санкции против богатых россиян в ответ на возможное вмешательство Москвы в американские президентские выборы 2016 года «в ближайшем будущем».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter