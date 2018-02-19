Тиллерсон заявил о возможности введения новых санкций против России

Госсекретарь Соединенных Штатов не стал уточнять, в отношении кого именно могут быть введены новые ограничения.

США рассматривают возможность введения дополнительных санкций в отношении российских лиц.

Об этом заявил американский госсекретарь Рекс Тиллерсон в интервью телеканалу CBS.

"Мы уже предприняли шаги, которые в соответствии с законом предотвратили ряд российских военных поставок. И мы рассматриваем дополнительных лиц для возможного введения санкций", - сказал Тиллерсон, отвечая на вопрос ведущей, почему американская администрация в полной мере не вводит санкции, предусмотренные Конгрессом в отношении России.

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Ранее сообщалось, что Министерство финансов США введет новые санкции против богатых россиян в ответ на возможное вмешательство Москвы в американские президентские выборы 2016 года «в ближайшем будущем».