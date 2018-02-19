Российский миллиардер Дерипаска решил уйти с руководящих постов после скандала с проституткой "Рыбкой"

Окружение бизнесмена говорит, что его уход с должностей президента двух компаний не связан со скандалом вокруг Дерипаски и модели Насти "Рыбки".

Российский миллиардер Олег Дерипаска решил уйти с постов президента компаний "Русал" и En+ Group.

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Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на близкие к акционерам "Русала" источники. "Русал" - один из крупнейших в мире производителей первичного алюминия и глинозема. А En+ Group объединяет группу компаний Дерипаски, занимающихся энергетикой, горнорудной промышленностью, цветной металлургией, логистикой и тому подобное.

Источники утверждают, что Дерипаска решил сконцентрироваться на другом своем бизнесе – в частности, развитии группы ГАЗ. А компании "Русал" и En+ свои долгосрочные планы уже реализовали.

Окружение бизнесмена говорит, что его уход с должностей президента двух компаний не связан ни со скандалом вокруг Дерипаски и модели Насти "Рыбки", ни с включением его в "кремлевский список" США, ни со спором вокруг "Норильского никеля". Другие источники говорят, что он ушел с этих должностей из-за "кремлевского доклада" США, чтобы не привлекать "повышенное внимание".

Напомним, в конце января Олег Дерипаска стал одним из почти 100 крупных бизнесменов, которые попали в "кремлевский доклад" Министерства финансов США. Попадание в этот список не влечет автоматического наложения санкций. Об этом пишет Republic.

В начале января российский оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал расследование, в котором рассказывалось об

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отдыхе Дерипаски на своей яхте с вице-премьером Сергеем Приходько в окружении эскорт-моделей. Бизнесмен подал в суд, и тот запретил распространение расследования. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/groshi/zameshannyy-v-seks-skandale-rossiyskiy-milliarder-deripaska-uhodit-s-postov-dvuh-kompaniy-smi-1111836.html