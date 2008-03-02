Авария автобуса в Гватемале: погибли 57 человек

Число погибших в ДТП в Гватемале достигло 57 человек, еще 40 ранены, передает NEWSru.

Переполненный автобус, в котором находились около сотни пассажиров, съехал с трассы и упал в овраг в окрестностях города Куилапа, который расположен примерно в 45 километрах от столицы страны города Гватемала.

"Автобус превратился в груду металла",- сообщил с места происшествия журналист телеканала СNN Мартин АУСТУРИАС. По его словам, пострадавшие госпитализированы.

В морге началось опознание тел погибших. Среди погибших есть дети и женщины. Причины происшествия не сообщаются. На месте аварии продолжают работать полицейские и пожарные.