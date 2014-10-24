В Японии объявлена тревога из-за проснувшегося возле АЭС вулкана
09:36, 24 октября 2014Мир
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Метеорологическое управление Японии объявило тревогу в связи с возможностью активизации вулкана на горе Ио острова Кюсю, который находится в 64 км от атомной электростанции.
REUTERS
Об этом сообщает INSIDER с ссылкой на ВВС.
Метеорологи предупреждают о возможности выбросов пара и вулканического газа, а также падение больших камней в радиусе одного километра от горы.
Читайте такжеВ Японии продолжают поиски жертв извержения вулкана Онтаке
В конце сентября в результате извержения вулкана Онтаке погибли 57 человек. Это извержение вулкана стало самым сильным в Японии за последние 90 лет.
Вулканический пепел причинил неудобства и авиапассажирам. За извержения Онтаке международный аэропорт Нарита в Токио отменил несколько рейсов в Австралию на два дня.
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