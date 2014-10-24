В Японии объявлена тревога из-за проснувшегося возле АЭС вулкана

Об этом сообщает INSIDER с ссылкой на ВВС.

Метеорологи предупреждают о возможности выбросов пара и вулканического газа, а также падение больших камней в радиусе одного километра от горы.

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В конце сентября в результате извержения вулкана Онтаке погибли 57 человек. Это извержение вулкана стало самым сильным в Японии за последние 90 лет.

Вулканический пепел причинил неудобства и авиапассажирам. За извержения Онтаке международный аэропорт Нарита в Токио отменил несколько рейсов в Австралию на два дня.