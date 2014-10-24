В Нью-Йорке и Мали зафиксированы новые случаи заражения вирусом Эбола

Американский врач Крейг Спенсер, который работал в Гвинее, после возвращения 17 октября, госпитализирован в Нью-Йорке с симптомами лихорадки Эбола. Он находится в отделении одной из больниц Манхэттена, передает Deutsche Welle.

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Член городского совета Марк Ливайн заявил, что власти рассматривают возможность эвакуации дома в Гарлеме, где проживал 33-летний врач.

В тоже время, еще один случай заражения зафиксирован в Мали, сообщило министерство здравоохранения страны. Зараженной оказалась двухлетняя девочка, прибывшая вместе с бабушкой из Гвинеи - одной из стран, наиболее пострадавших отэпидемии Эболы.

Ребенка, у которого были выявлены характерные симптомы лихорадки Эбола, поместили в больницу города Каес 22 октября. Представитель министерства здравоохранения Мали заявил, что медицинское обследование пройдет каждый, кто контактировал с больной.