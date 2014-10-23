ЕС выделил более 24 млн евро на поиски вакцины против Эболы

Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии, передает ТАСС.

"Мы объявили сегодня о выделении €24,4 млн из бюджета ЕС на срочные нужды по исследованию вируса Эбола. Эти средства направляются на финансирование пяти программ по клиническому исследованию потенциальной вакцины, испытанию уже существующих вакцин и разработке новых вакцин для лечения вируса Эбола", - отметили в ЕК.

В пресс-службе подчеркнули, что эти деньги из бюджета Евросоюза будут предоставлены по ускоренной процедуре, чтобы начать работу как можно скорее.

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"Мы находимся в гонке со временем в связи с вирусом Эбола, поэтому, с одной стороны, мы должны реагировать быстро, с другой - иметь долгосрочный ответ на эту проблему. Поэтому я счастлив объявить о выделении €24,4 млн, которые помогут ускорить некоторые самые перспективные исследования по разработке вакцин и методам лечения от этого вируса", - сказал глава ЕК Жозе Мануэль Баррозу.

Как известно, вирус лихорадки Эбола стремительно распространяется в Западной Африке. По информации ВОЗ, количество зараженных уже составляет более 9800 человек, около 4,5 тысяч человек умерли. Вирус распространился уже в новых районах Сьерра-Леоне и Гвинеи. Эффективной вакцины против вируса пока не существует.