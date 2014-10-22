В Красном Кресте заявили, что эпидемию лихорадки Эбола можно победить за полгода

Со смертельной лихорадкой Эбола можно справиться за полгода.

Об этом заявил генеральный секретарь Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Эльхадж Ас Си, передает 5 канал со ссылкой на NBC News.

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По словам Ас Си, для того чтобы покончить с эпидемией, необходимы "полноценная изоляция больных, качественное их лечение и безопасное захоронение тел умерших".

На сегодняшний день жертвами Эбола, которую впервые зафиксировали в феврале в Гвинее, стали свыше 4,5 тысяч человек. Больше всего от эпидемии смертельной болезни пострадали Либерия, Сьерра-Леоне, Гвинея и Нигерия.