Сосник отметил, что рейтинги одобрения Трампа продолжают снижаться.

С момента вступления в должность президента США во второй раз Дональд Трамп укрепил чрезвычайную власть в органах исполнительной власти, а также расформировал значительную часть федерального правительства. Тем не менее значительное начало ни в коем случае не предвещает долгосрочный успех.

Старший советник президента США времен Билла Клинтона Дуг Сосник в своей колонке для The New York Times заявил, что "100-дневный блиц", который намерен провести Трамп, может привести к историческому краху. Он отметил, что рейтинги одобрения нынешнего американского лидера уже падают.

Сосник подчеркнул, что чаще всего у новых президентов многих стран мира рейтинги одобрения первые месяцы остаются на очень высоком уровне. Тем не менее Трамп уже получил "удар" от своих избирателей, многие из которых возмущены его экономической политикой.

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Более того, американцы уже скоро могут ощутить все негативные последствия от торговой войны Трампа. Это приведет к росту цен на огромное количество различных товаров.

Кроме того, экс-старший советник президента США напомнил, что Трамп и миллиардер Илон Маск продолжают проводить сокращения в государственных службах, из-за которых страдают все больше американцев.

Сосник добавил, что Трамп в своей предвыборной кампании обещал покончить с инфляцией, снизить цены на все товары, и начать "золотой век Америки" уже с первого дня. Очевидно, что его план провалился.

Экс-старший советник президента США подчеркнул, что на 230-й день со дня вступления в должность главы Белого дома Трамп уже не сможет обвинять почти во всех проблемах Штатов бывшего президента Джо Байдена.

Трамп собрал на инаугурации $239 млн пожертвований

Ранее в Bloomberg писали, что президент США Дональд Трамп собрал рекордные 239 миллионов долларов на инаугурационных торжествах. Компании Hyundai Motor America, Nvidia Corp. и Target Corp. сделали миллионные пожертвования на инаугурационный комитет главы Вашингтона.

Комитет вернул более $6 млн в виде возмещенных пожертвований. Средства шли на приемы, вечеринки и другие мероприятия. Информацию о расходах раскроют не раньше следующего года.

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