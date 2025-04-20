За три месяца у власти Трамп умудрился нанести настолько разрушительный удар по глобальной безопасности, что возможно превзошел по последствиям российское вторжение в Украину.

Непродуманная внешнеполитическая стратегия Дональда Трампа поставила мир на порог новой гонки ядерных вооружений, что прямо противоречит миротворческим усилиям нового президента США и значительно повышает риск ядерного конфликта. Об этом говорится в редакционной статье Financial Times.

Журналисты отмечают, что Трамп давно обеспокоен угрозой ядерной войны - и якобы пытается ее предотвратить. В частности, вскоре после возвращения в Белый дом он заявил о намерении начать переговоры с РФ и Китаем о сокращении ядерных арсеналов. Также он пытается заключить новое ядерное соглашение с Ираном, чтобы не допустить появления атомной бомбы у режима в Тегеране.

Но сам же Трамп мощно вставил палки в колеса своим же намерениям. Так, своими угрозами оставить Европу без американских военных гарантий, особенно на фоне очевидного сближения Вашингтона с Москвой, он заставил европейские страны задуматься о давно похороненной идее ядерного вооружения.

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Германия и Польша уже публично говорят о необходимости в ядерных вариантах для собственной защиты, по крайней мере путем совместного использования ядерных средств сдерживания Франции или Великобритании. То же беспокойство относительно надежности США как военного союзника разделяют партнеры Вашингтона в Восточной Азии, которые испытывают ядерную угрозу со стороны Китая и Северной Кореи. Дебаты о собственном ядерном оружии понемногу появляются даже в Японии, где эта тема была табуирована в течение десятилетий.

На Ближнем Востоке Иран активно движется в сторону создания собственной бомбы. И это является следствием решения самого Трампа, который во времена своей первой каденции вышел из ядерной сделки с Ираном и тем самым развязал Тегерану руки в этом вопросе. Теперь же мощные региональные союзники США, такие как Турция и Саудовская Аравия, угрожают поступить симметрично возможностям Ирана.

По словам экспертов, в ситуации, которую спровоцировал Трамп сразу в трех ключевых регионах мира, будет достаточно, чтобы ядерное оружие создал хотя бы один союзник США, чтобы другие страны немедленно последовали этому примеру.

"Договор о нераспространении ядерного оружия, который десятилетиями помогал ограничить количество ядерных государств до девяти, может быть подорван", - отмечает Financial Times.

Журналисты предупреждают, что расширение "ядерного клуба" значительно увеличивает риски ядерной войны.

А в дополнение к этому страны, которые уже принадлежат к ядерному клубу, начинают наращивать собственные ядерные арсеналы на фоне обострения глобального геополитического противостояния.

Китай готовится к глобальной войне

Как писал УНИАН, Китай испытал новый тип оружия - водородную бомбу. Она значительно уступает в мощности не только ядерному оружию, но и обычной взрывчатке. Однако ее преимуществом является высокая температура огненного шара при взрыве, что имеет свой мощный разрушительный эффект.

Также мы рассказывали, что Китай собрал огромный арсенал баллистических ракет для войны с США. Именно ракеты лежат в основе военной доктрины Китая в сценарии войны против Америки.

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