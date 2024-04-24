Семейство ракет способно бороться с баллистикой и беспилотниками.

Военные специалисты проанализировали возможности ракеты Aster 30, которые в рамках очередного пакета военной помощи Франция передаст Украине, их характеристики позволяют сбивать баллистические цели.

Как сообщает АрмияInform, Aster 30 принадлежит к семейству зенитных управляемых ракет Aster и является унифицированным зарядом для систем ПВО сухопутного и корабельного базирования. Ее разработчик - консорциум EUROSAM, созданный Францией, Италией и Великобританией при участии ведущих европейских оборонных предприятий MBDA Missile Systems и THALES. Проект получил название Future Surface-to-Air Family of Missile Systems (Новое поколение зенитных ракетных систем).

Среди модификаций реактивных снарядов: Aster 15 - малого и среднего радиуса действия, Aster 30 - большого радиуса действия, Aster Block 2 BMD - противоракета заатмосферного перехвата.

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Говорится, что важным качеством Aster, которые используют для оснащения систем противовоздушной обороны Mamba SAMP-T, является способность поражения приоритетных целей прямым попаданием (hit-to-kill). Для этого в Aster используется способ газодинамического пропорционального поперечного управления.

"Эти комплексы находятся на вооружении Франции и Италии еще с 2011 года. Основная роль SAMP-T заключается в защите развернутых военных подразделений и критически важных объектов. Например, Франция использует их для прикрытия своих авиабаз. Это связано с тем, что Mamba способна бороться как с авиацией, так и с ракетами, в том числе крылатыми и противорадиолокационными", - говорится в публикации.

Самое важное то, что эти установки способны успешно сбивать тактические баллистические ракеты на расстоянии от 15 до 35 км. Так, весной 2013 года Италия и Франция впервые испытали эту ЗРК в рамках тренировок войск НАТО. По данным АрмияInform, тогда комплекс с большого расстояния блестяще перехватил соответствующую цель.

"Aster 30 - комплексно-модифицированная ракета класса "воздух - воздух" MICA, адаптированная для запусков с земли. Эта модификация предназначалась для противоракетной обороны. Заявленная дальность перехвата составляет около 120 километров. Но дальность в 120 км - это максимум, с которого можно поразить цель при идеальных условиях. При поражении малозаметных или низколетящих целей радиус будет значительно меньше", - пишут специалисты.

По их словам, модернизированная Aster 30 Block 1 также способна бороться с небольшими целями, в частности, с беспилотниками. Как уточняют авторы публикации, ракета Aster 30 Block 1 оснащена осколочно-фугасной боевой частью с программируемой задержкой бесконтактного радиоподрывателя. То есть взрыв происходит в воздухе, максимально близко к цели, что отличает Mamba (SAMP-T) от системы Patriot, ракеты которой попадают в цель.

Для поражения приоритетных целей (противокорабельных ракет, авиационных крылатых ракет, самолетов) на Aster используется способ газодинамического поперечного пропорционального управления. Для этого применено оригинальное устройство комбинированного аэрогазодинамического управления - PIF-PAF (Pilotage en Force-Pilotage Aerodinamique Fort), что позволило резко увеличить маневренность ракеты.

Двигатель поперечного управления ЗУР "Астер-15/30" - твердотопливный газогенератор с четырьмя щелевыми соплами, которые оборудованы регулирующими клапанами с приводами. Сопла находятся внутри крестообразно расположенных крыльев ракеты. Тяга двигателя регулируется в соответствии с командой управления.

"Двигатель расположен вблизи центра ракеты, запускается за 1-1,5 с до точки встречи с целью практически безынерционно (за 0,02-0,03 с) выходит на необходимый уровень тяги и непосредственно перемещает ракету в сторону цели. Это не только обеспечивает высокую точность наведения (среднеквадратичный промах менее 1 м), но и позволяет снизить массу боевой части и, соответственно, стартовую массу ракеты", - рассказывают специалисты.

Также говорится, что "Астер-15/30" является ударным средством в ЗРС как сухопутного, так и морского базирования. Именно ими, среди прочего, вооружен и ракетный фрегат ВМС Франции Alsace (D656) проекта FREMM, который сейчас находится в Красном море. Пресс-служба французских ВС сообщала, что, благодаря Aster, команда корабля осуществила успешный перехват трех баллистических ракет, которые йеменские повстанцы запустили по гражданским судам.

В то же время рассказывается о характеристиках вооружения корабля, с помощью которого были поражены ракеты хуситов. Так, главным вооружением Alsace являются системы вертикально запуска ракет Sylver A-50, оснащенными ракетами Aster 15/30. Этот вид вооружения является морским аналогом комплекса SAMP/T, который также находится на вооружении Сил обороны Украины.

Морская Aster 15 и ракета Aster 30 для сухопутных ЗРК SAMP/T принадлежат к одному семейству, но с разными тактико-техническими характеристиками.

Aster 15: стартовая масса - 310 кг, длина корпуса - 4,2 метра, скорость полета - 3 Маха, дальность стрельбы - до 30 км. Сухопутная Aster 30: стартовая масса - 450 кг, длина корпуса - 4,9 м, скорость полета - 4,5 Маха, дальность стрельбы - до 120 км.

Эксперты Defense Express, учитывая положительный опыт французского корабля, намекнули, что комплексы SAMP/T, которыми вооружен Aster 30, могут крайне эффективно противостоять баллистическим ракетам РФ.

ПВО для Украины

Как сообщал УНИАН, министр обороны Франции Себастьян Лекорню анонсировал передачу Украине сотен единиц бронетехники и ракет Aster. Как он рассказал в интервью The Tribune, поставки вооружения запланированы на 2024 год и начало 2025-го. Речь шла об известных бронетранспортерах VAB, которым более 40 лет. Сами французы уже переходят на бронеавтомобили нового поколения Griffon.

В ответ на запросы Киева по усилению ПВО, Париж разблокирует боеприпасы Aster 30 для SAMP/T - эквивалента американского Patriot.

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