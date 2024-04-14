Александр Коваленко отметил, что систем Patriot больше, чем SAMP-T.

Германия, у которой в распоряжении крайне ограниченное число зенитно-ракетных комплексов Patriot, отдаст Украине еще один такой ЗРК. Единственная страна, которая имеет более 1000 необходимых Киеву пусковых установок, - США и власть этой страны не передала ни одного Patriot.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко напомнил, что в батарее ЗРК Patriot может быть 6, 8 или 10 пусковых установок. Он указал, что в европейские батареи зачастую имеют 8 пусковых установок.

"Этого должно быть достаточно, чтобы обеспечить защитой средний или крупный – до 1 миллиона жителей – город. Имеется в виду защита в вопросах компоненты большого радиуса действия, которая есть у Patriot. В то же время им нужно, чтобы была поддержка комплексов малого и среднего радиуса действий", – объяснил эксперт в комментарии 24 канал.

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При этом он указал, что Украина с октября 2022 года и до сих ведет переговоры о передаче комплексов SAMP-T. По его словам, этих комплексов в мире намного меньше, чем Patriot в мире, а их производство очень медленное.

"SAMP-T Украине могут предоставить, чтобы не снимать с боевого дежурства те, которые производятся. Производство этих систем не такое масштабное и серийное, как Patriot. Поэтому эти комплексы есть в небольшом количестве, а их производство не такое быстрое", – отметил Коваленко.

Кроме того, проблема с SAMP-T кроется и в ракетах, которые используют для этих установок, а именно Aster 30, ведь их запас ограничен, и они нужны для других комплексов.

"Если сравнивать с производством ракет к Patriot, то в США возможности значительно больше именно по количественному показателю. Поэтому SAMP-T может быть альтернативой, но не тотальной, потому что этих комплексов мало", – подытожил обозреватель.

Patriot для Украины - последние новости

Германия предоставит Украине третий комплекс системы ПВО Patriot. Также будут предоставлены ракеты к ним.

Кроме того, президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина договаривается с Германией о поставке дополнительного комплекса IRIS-T. Он отметил, что также ведется работа по поставке ракет для имеющихся у нас систем.

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