"Праща Давида" от израильского производителя Rafael уже доказал свою эффективность в бою, кроме того, он превосходит Patriot по таким параметрам, как дальность уничтожения целей и стоимость "выстрела".

Украине нужны дальнобойные системы Patriot, но достать их будет достаточно сложно, даже несмотря на объявленные намерения Германии найти их. В то же время Украина могла бы воспользоваться аналогами таких ЗРК, что в некоторой степени может расширить перечень поиска.

Как пишут эксперты Defence Express, одна из систем, имеющая схожие возможности с Patriot, уже передана в ВСУ - это SAMP/T от Eurosam. Но эту систему передали Украине еще в начале лета 2023 года. И с этого времени о возможности поставки дополнительных систем никто не говорит.

Однако, пишут эксперты, есть еще один дальнобойный ЗРК, который имеет доказанную в боевых условиях эффективность и возможность сбивать баллистические цели - это "Праща Давида" от израильского производителя Rafael.

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Этот комплекс уже использовался для реальных перехватов баллистических ракет и доказал свою высокую эффективность, последний раз - в октябре 2023 года для перехвата "Аяш-250".

Этот ЗРК уже имеет популярность в Европе - в частности, "Пращу Давида" выбрала Финляндия. При этом по своим задекларированным характеристикам он даже лучше Patriot по таким параметрам, как дальность уничтожения целей, так и стоимость "выстрела", указывают эксперты.

"Ракета Stunner имеет заявленную дальность поражения аэродинамических целей до 300 км, а минимальная дальность перехвата баллистических - 40 км, из-за использования в ракете двухступенчатой схемы, максимальная же - не объявлена. У Patriot дальность уничтожения высотных аэродинамических целей указана, как 160 км, а противоракетная оборона реализуется на дальностях в 60 км. При этом даже в Пентагоне признали, что цена ракеты Stunner составляет лишь 20% от стоимости ракеты MSE для Patriot", - пишут в Defence Express.

Кроме того, контракт между Израилем и Финляндией на "Пращу Давида" демонстрирует очень низкую стоимость самого ЗРК - заключенное соглашение имеет объявленную стоимость в 317 млн евро с возможностью расширения на еще 216 млн евро. Несмотря на то, что количество систем не разглашено, даже 317 млн евро за один израильский ЗРК - это втрое дешевле одного Patriot, отмечают эксперты.

"При этом количество "Пращей Давида" в самом Израиле неизвестно, как и технологические циклы его производства. Но сам факт того, что это израильский ЗРК делает его передачу или закупку еще более сложным делом, чем поиск дополнительных Patriot. Потому что пока Израиль не только не передает или не продает Украине летальное вооружение, до сих пор действует молчаливое блокирование реэкспорта", - заключают в Defence Express.

Patriot для Украины

Ранее стало известно, что Германия инициировала срочный поиск систем Patriot для Украины. Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что США немедленно принимают меры в ответ на призыв Украины предоставить дополнительные Patriot.

В то же время, как отмечают эксперты, этих комплексов в мире не так много.

Кроме того, военный эксперт Александр Мусиенко отмечал, что в вопросе поставки этих ЗРК Украине важным является финансовый момент. Ведь 25 систем Patriot, которые могли бы прикрыть всю Украину - это десятки миллиардов долларов. Кроме того, ракеты к этим ЗРК также стоят недешево.

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