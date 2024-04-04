Глава МИД Украины заявил, что во время встречи Совета Украина-НАТО сосредоточился исключительно на поставке систем ПВО.

В четверг, 4 апреля, во время встречи Совета Украина-НАТО в штаб-квартире Альянса в Брюсселе Германия инициировала поиск доступных систем противовоздушной обороны Patriot для Киева. Об этом во время встречи с журналистами заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".

Глава МИД Украины отметил, что Германия как глава коалиции по противовоздушной обороне, функционирующей в рамках "Рамштайн", "немедленно инициирует анализ всех имеющихся не только у союзников, но и вообще в мире систем, батарей Patriot и других систем ПВО".

"И что можно сделать, какие комбинации построить для того, чтобы эти батареи были доставлены в Украину", – добавил министр.

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Кулеба также подтвердил, что во время встречи Совета Украина-НАТО сосредоточился исключительно на поставке систем Patriot, хотя союзники планировали обсудить долгосрочные обязательства.

"Один из очень опытных министров сказал, что это была самая жесткая речь министра иностранных дел, которую он слышал в своей жизни. Я извинился за то, что испортил праздничное настроение в День рождения НАТО, но я чувствовал, что нужно погрузить коллег в суровую реальность жителей Харькова, Одессы, Львова", – указал Кулеба.

Важность Patriot для Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее призвал министров иностранных дел стран-членов Организации Североатлантического договора передать Украине все имеющиеся в мире системы противовоздушной обороны Patriot.

Кулеба заявляет, что международные партнеры Украины не предоставляют достаточного количества систем противовоздушной обороны для защиты от российских ракетных атак, хотя они имеют в наличии в своих арсеналах более 100 систем Patriot.

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