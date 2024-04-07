В частности, 25 дополнительных систем Patriot обойдутся в десятки миллиардов долларов, которые надо найти.

Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный и политический эксперт Александр Мусиенко назвал причины, которые мешают партнерам предоставить Украине дополнительные 25 систем противовоздушной обороны Patriot.

Как сказал Мусиенко в эфире информационного марафона, в мире можно найти 25 дополнительных систем "Patriot" для усиления воздушной защиты Украины. Он отметил, что в США есть 88 систем "Patriot", в Японии - более 30, также они есть в Германии и Нидерландах.

"В Германии есть, но канцлер немецкий говорит, что надо все равно их поискать, например в Саудовской Аравии или в Иордании, где они есть. Я скажу, что Германия могла бы и предоставить. То есть эти системы в мире есть. Это реальная цифра. Абсолютно реальная и хорошо скорректированная. Помните, несколько ранее озвучивалось 50. И я тогда говорил, что да, 50 было бы очень хорошо, но это несколько нереалистичная цифра... Возможно через лет 10, надо говорить откровенно. А эти 25 - это реально", - сказал Мусиенко.

Видео дня

Он уточнил, что когда речь идет о 25 системах, речь идет не об одной батарее на единицу, потому что ранее президент Украины Владимир Зеленский конкретизировал, что надо по две-три батареи. "А это в каждой от 6 до 8 пусковых установок. Вы понимаете, что это на самом деле большое количество. И оно действительно бы перекрыло (небо - УНИАН)", - сказал эксперт.

Также у него спросили, может ли служить причиной нежелания партнеров передавать дополнительные системы то, что Украина часто сбивает российские самолеты с помощью Patriot.

"Я думаю, что это одна из причин. Но это причина более глобальная. Тогда надо задавать вопрос: как хочет Запад нам помочь победить Россию и чтобы наши цели сошлись. То есть, разгромом российских войск и уменьшением их возможностей", - сказал Мусиенко.

Он отметил, что на Западе некоторые говорят, что Россия должна проиграть, но не очень униженно.

При этом, еще одним моментом он назвал наличие денег. Мусиенко отметил, что 25 систем Patriot - это десятки миллиардов долларов.

"Понимаете, ракета стоит 3 миллиона долларов (для Patriot - УНИАН). Это надо профинансировать. И за чей счет это все должно быть?", - отметил он. Особенно этот вопрос актуален, когда США никак не могут одобрить дополнительную помощь для Украины. И надо принимать во внимание, как постепенно собирают средства на закупку артиллерийских снарядов по чешской инициативе.

Patriot для Украины

Как сообщал УНИАН, 6 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина усилила защиту энергообъектов, но этого не всегда хватает, чтобы отразить все атаки россиян. Против некоторых воздушных вражеских целей работают только системы ПВО Patriot, или их аналог. А в Украине их недостаточно, чтобы защитить все потенциальные объекты.

При этом, Украине приходится выбирать - защитить ли какой-то город или определенный объект в тот или иной момент.

Ранее стало известно, что Германия инициирует срочный поиск систем противовоздушной обороны для усиления украинской защиты, в частности Patriot.

Вас также могут заинтересовать новости: