Новый проект "Железный полигон" должны запустить в течение месяца.

В Украине запустят проект "Железный полигон" - новую, упрощенную систему оценки и испытания новых образцов оружия. Это должно ускорить разработку оружия и его поставки армии, рассказал "Суспільному" заместитель главнокомандующего Вооруженных Сил Украины полковник Андрей Лебеденко.

По его словам, проект запускают в сотрудничестве ВСУ и Министерство стратегической промышленности. Основная цель проекта заключается в том, чтобы поддержать украинских разработчиков оружия, которых на самом деле очень много.

"Мы хотим создать этот полигон, который позволит производителю получить доступ к профессиональной оценке его изделия, направить его методологией всех испытаний, обеспечить площадкой и соответствующими средствами для оценки характеристик тех или иных средств, оказать помощь в оформлении документов", - пояснил Лебеденко.

Видео дня

Как отметил полковник, старая система является более сложной, требует больше процедур, а доступ производителей к испытательным полигонам затруднен.

Проект "Железный полигон" будет сосредоточен на трех направлениях - роботизированные системы, беспилотники и системы РЭБ. Заработать проект должен уже через месяц.

"Любой производитель на любой стадии производства его образца имеет возможность обратиться в ВСУ и получить время и дату, когда он сможет прибыть [на полигон] со своим образцом", - объясняет Лебеденко.

Производство оружия в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, правительство выделило деньги на закупку средств радиоэлектронной борьбы для объектов критической инфраструктуры. По словам премьер-министра Шмыгаля, Украине также необходимо усиливать систему противовоздушной обороны.

Также мы рассказывали, что в Украине представили новый ударный беспилотник "Кажан". Этот БпЛА способен нести различные боеприпасы на высоте до 1000 метров со скоростью до 72 километров в час и на расстояние до 12 километров.

Вас также могут заинтересовать новости: