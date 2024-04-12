Детали озвучил глава правительства Денис Шмыгаль.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство приняло решение, которое позволит профинансировать закупку средств радиоэлектронной борьбы для объектов критической инфраструктуры.

Об этом он сказал в своем выступлении на заседании Конгресса местных и региональных властей Украины. Говоря о вопросах энергетики, он отметил, что сейчас все усилия направлены на быстрый ремонт и восстановление объектов генерации и распределения, а также на децентрализацию энергосистемы.

По словам Шмыгаля, в Украине уже есть более 120 малых когенерационных установок, но такого количества систем Украине недостаточно. Глава правительства также отметил необходимость усиления украинских систем противовоздушной обороны.

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"Сегодня мы приняли правительством решение, которое позволит профинансировать закупку РЭБ для наших объектов критической инфраструктуры, для компаний, которые к этому относятся", - сообщил Шмыгаль.

Среди прочего, он отметил, что на строительство оборонных рубежей правительство дополнительно выделило 3,9 млрд грн.

Россия устроила черный день энергетике Украины

11 апреля оккупанты снова нанесли удар по украинской энергетике, в частности россияне полностью разрушили Трипольскую теплоэлектростанцию в Киевской области.

Председатель наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гота тогда заявил, что разрушение ТЭС привело к уничтожению всей генерации "Центрэнерго".

По его словам, без предоставления Украине систем ПВО восстановление разрушенной Трипольской ТЭС является "бесполезным делом".

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко спрогнозировал, что потеря такой мощности на практике означает, что уже в июле - августе Украина вряд ли сможет избежать ограничений электроснабжения.

Министр энергетики Герман Галущенко подчеркнул, что энергосистема Украины сейчас испытывает наибольшие удары с начала полномасштабной войны, и украинцам следует готовиться к любым сценариям.

По словам министра, повреждения энергообъектов значительные, и энергетики будут определять возможности восстановления - насколько они вообще есть, и какие объемы можно восстановить.

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