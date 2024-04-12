Этот БпЛА способен нести различные боеприпасы на высоте до 1000 метров со скоростью до 72 километров в час и на расстояние до 12 километров.

Министерство обороны Украины представило отечественный реактивный ударный беспилотник "Кажан" Е620. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

"Кажан" Е620 - реактивный ударный беспилотник класса "бомбер" украинского производства. Гексакоптер (беспилотник на шести винтах) может многократно сбрасывать боеприпасы или мины на цели", - говорится в сообщении.

Также в Минобороны проинформировали, что этот БпЛА способен нести различные боеприпасы на высоте до 1000 метров со скоростью до 72 километров в час и на расстояние до 12 километров.

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"По свидетельствам военных, научиться летать на "Кажане" можно достаточно быстро. Закупали такие дроны подразделениям Сил обороны за средства государственного бюджета, в рамках платформы UNITED24", - отметили в министерстве.

Производство дронов в Украине - подробности

Как сообщал УНИАН, ранее вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоро рассказал, что среди беспилотников, которые сегодня применяются украинскими воинами на поле боя, 90% составляют БпЛА украинского производства. По словам Федорова, важно то, что технологии не только защищают жизни украинцев на поле боя и являются асимметричным ударом по врагу, они также привлекают внимание всего мира к войне в Украине.

Только с начала года украинские удары, по оценкам, нанесли ущерб ряду нефтеперерабатывающих заводов, вызвав значительное падение объемов сырой нефти, которую Россия смогла переработать.

Киев планирует изготовить тысячи беспилотников дальнего радиуса действия, которые смогут долететь до Москвы и Санкт-Петербурга, заявил Федоров. "Категория беспилотных летательных аппаратов-камикадзе большого радиуса действия растет с радиусом полета 300, 500, 700 и 1000 километров", - сказал он.

Президент Владимир Зеленский поставил задачу изготовить миллион беспилотников меньшей дальности, что в определенной степени компенсировать недостаток артиллерийских снарядов.

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