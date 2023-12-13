Украинский лидер в Штатах озвучил просьбу насчет ATACMS, выяснили журналисты.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США озвучил просьбу насчет предоставления нашей стране вооружения большей дальности.

Украинский лидер на встрече с республиканцем, спикером Палаты представителей (нижняя палата Конгресса Штатов) поднял вопрос о необходимости поставки американской стороной Киеву тактических баллистических ракет ATACMS, которые имеют большую дальность, пишет Politico, ссылаясь на источники.

"Зеленский… во время встречи с Джонсоном поднял вопрос о необходимости поставки… версии армейской тактической ракетной системы большей дальности (ATACMS), по словам человека, знакомого с разговором", - отмечается в материале.

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Издание отметило, что Штаты передали Украине такие ракеты меньшей дальности. Республиканцы на протяжении последних недель призывали президента США Джо Байдена передать Украине ATACMS с большей дальностью, чтобы наши воины смогли поражать цели противника, рассположенные на большем расстоянии.

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12 декабря Владимир Зеленский прибыл в здание Конгресса США (находится в Вашингтоне на Капитолийском холме). Журналисты узнали, что украинский лидер, в частности, планировал провести встречу с Майком Джонсоном.

Президент Украины встречался с Джо Байденом. Во время встречи американский лидер заявил, что разрешил передать украинскому государству вооружение и технику из запасов Минобороны США.

Предоставление Украине ATACMS - новости, которые стоит знать

В середине октября появилась информация, что американские власти тайно передали Украине ракеты ATACMS.

Позже сообщалось, что этими ракетами были нанесены удары по аэродромах с авиацией российских оккупантов во временно захваченных городах Луганск и Бердянск. Потом Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получила ATACMS от США.

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