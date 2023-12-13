Украинский лидер поделился, что прибыл в Осло для участия во втором саммите Украина - Северная Европа.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 13 декабря, находится с визитом в Норвегии.

Об этом сообщается на сайте правительства Норвегии. Отмечается, что Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере проведут встречи для обсуждения различных тем, в том числе насчет дальнейшей поддержки Украины. Также президент Украины посетит саммит Северных стран, который сегодня состоится в Осло.

"Я рад иметь возможность приветствовать Владимира Зеленского в Норвегии. Надеюсь на наши конструктивные переговоры. Норвегия будет продолжать поддерживать борьбу Украины за самозащиту. Мы предоставляем целевую, долгосрочную поддержку, чтобы помочь Украине в ее борьбе за свободу и демократию. Усилия Украины также важны для обеспечения свободы и безопасности здесь, в Норвегии", - сказал премьер-министр.

Сообщается, что после встречи Зеленского и Стере состоится их совместная пресс-конференция, а после саммита - пресс-конференция с участием Зеленского и глав правительств стран Северной Европы.

В своем Telegram Зеленский отметил, что прибыл в Осло для участия во втором Саммите Украина - Северная Европа.

"Вместе с лидерами Норвегии, Дании, Исландии, Финляндии и Швеции будем говорить об усилении оборонного, политического и экономического сотрудничества, о нашем совместном будущем в Европе. Наша цель - безопасность и справедливый и прочный мир на континенте. Также проведу двусторонние переговоры с участниками саммита", - заявил глава государства.

Кроме того, как проинформировал президент, в ходе визита он встретится с его величеством королем Харальдом V.

"Посещу Стортинг, пообщаюсь с норвежскими политиками и предпринимателями. Лично поблагодарю Норвегию за всю очень своевременную и принципиальную поддержку, которую она оказывала Украине с начала полномасштабного вторжения", - добавил Зеленский.

Важные новости - сегодня это определенно стоит прочитать

Как сообщал УНИАН, 11 декабря президент Украины начал свой визит в Соединенные Штаты Америки. Туда он отправился после визита на инаугурацию новоизбранного президента Аргентины.

В ходе визита в США Зеленский сообщил американским сенаторам, что оружие нужно для продолжения давления на Российскую Федерацию в следующем году. Также Зеленский встретился со спикером Палаты представителей.

Президент США Джо Байден во время совместной конференции с Владимиром Зеленским заявил, что американский народ не может покинуть Украину без помощи.

Вас также могут заинтересовать новости: