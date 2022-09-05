Их нужно пополнить совместными усилиями, считает он.

Поскольку страны-члены ЕС продолжают отправлять оружие и боеприпасы в Украину, запасы оружия в блоке истощаются.

Как сообщает AP, об этом предупредил в понедельник главный дипломат блока Жозеп Боррель.

"Военные запасы большинства государств-членов были, я бы не сказал, исчерпаны, но истощены в значительной степени, потому что мы обеспечиваем большой потенциал для украинцев", – заявил он в ходе дебатов с европейскими законодателями.

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Он призвав страны ЕС лучше координировать свои расходы на военную технику.

"Его (запас – УНИАН) нужно пополнить. Лучший способ пополнения – делать это вместе. Это будет дешевле", – сказал дипломат..

Боррель предупредил, что если страны-члены будут продолжать расширять свои военные возможности таким же образом, "результатом будет большая трата денег".

"Потому что это не способ избежать дублирования (этого много) или заполнить наши пробелы", – добави он.

Боррель также выразил сожаление по поводу того, что ЕС упустили возможность начать обучение украинских вооруженных сил год назад, за много месяцев до того, как Россия начала свое полномасштабное вторжение.

"К сожалению, мы этого не сделали, и сегодня мы сожалеем. Мы сожалеем, что в августе прошлого года мы не последовали этой просьбе, не выполнили эту просьбу", – сказал он.

Если бы ЕС отреагировал в то время, сказал Боррель, "мы были бы в лучшей ситуации".

Как ранее сообщал УНИАН, Запад склоняется, что российско-украинская война продлится минимум год, но уже "фактически зашла в тупик". В Лондоне считают, что речь идет о войне "на истощение".

Немецкое издание Die Welt сообщило, что в Германии с июня текущего года блокируются дальнейшие поставки тяжелого вооружения в Украину. Минобороны ФРГ проводит регулярные встречи с обсуждением этого вопроса. Но они заканчиваются нулевым результатом для ВСУ.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что страна будет поддерживать оборону Украины столько, сколько потребуется.

При этом он отмечал, Берлин не будет поставлять Украине вооружение, из которого ВСУ смогут наносить удары по территории Российской Федерации.

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