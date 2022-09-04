Осенью Украина ожидает передачу сверхсовременной системы ПВО немецкого производства IRIS-T.

Во время визита в Германию премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером и обсудил с ним увеличение военной помощи и восстановление Украины.

Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram.

"Оружие, финансы, санкции, провокации России на ЗАЭС, наша интеграция в ЕС, победа и восстановление Украины. Все это на повестке дня обсуждения с немецкими союзниками", - отметил он.

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По словам премьера, для победы и изгнания оккупантов Украине нужно еще больше тяжелого вооружения от союзников.

Он отметил, что реактивные системы залпового огня MARS II и самоходные артиллерийские установки "Panzerhaubitze 2000", которые передала Германия, хорошо показали себя на поле боя.

Следовательно, Украина надеется на увеличение поставок тяжелого вооружения.

Шмыгаль также напомнил, что осенью ожидается передача сверхсовременной системы ПВО немецкого производства IRIS-T.

Он отметил, что ожидает, что Германия станет одним из лидеров в процессе развития противовоздушной обороны.

"Еще одним элементом поддержки Украины в этой войне стала финансовая помощь международных партнеров. На этой неделе мы ожидаем очередной транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 5 млрд евро. Это поможет обеспечить устойчивость нашей экономики, поддержку армии и прохождение отопительного сезона", - добавил он.

Глава правительства рассказал, что со Штайнмайером также обсудил план восстановления Украины, который необходимо начинать реализовывать уже сейчас.

"Немедленный ремонт критической инфраструктуры, восстановление больниц, школ и жилья. Все это мы начали делать. В 2023 году средства и усилия нужно увеличивать в десятки раз, и мы уверены, что Германия и ЕС будут лидерами в этом вопросе", - подчеркнул он.

По словам Шмыгаля, президент Германии в очередной раз заверил, что его страна "будет бок о бок с Украиной для того, чтобы обеспечить победу".

Как сообщал УНИАН, 3 июля президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал, что его лоббирование строительства российского газопровода "Северный поток-2" было явной ошибкой.

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