Страны Запада не имеют значительных запасов оружия.

Западные страны не создавали запасов вооружений для длительной и интенсивной войны. Теперь компании по производству оружия ждут "четкого сигнала о спросе" от правительств, чтобы понять, сможет ли военная промышленность и в дальнейшем обеспечивать нужные темпы поставок вооружений.

Об этом заявила исполнительный директор компании Northrop Grumman Кэти Уорден, пишет Financial Times.

Northrop Grumman - это одна из крупнейших мировых компаний, которая выполняет подряды Пентагона.

"Я бы не сказала, что наши склады пустеют, но если нам дадут прогноз, что такой же уровень поставок продержится еще несколько лет, это будет конечно не то, на что мы опирались при создании запасов", – пояснила Уорден.

Как известно, Northrop Grumman производит пушки Bushmaster и боеприпасы среднего калибра, которые поставляют ВСУ из правительственных запасов США. Кроме того, созданный компанией самолет RQ-4 Global Hawk выполняет по заданию Пентагона и НАТО регулярные разведывательные полеты вдоль границы Украины.

Еще один крупный оборонный подрядчик Raytheon, производящий ПЗРК Stinger, тоже дал понять, что компании понадобится "какое-то время" для выполнения нового заказа (в мае Пентагон впервые за 18 лет заказал 1300 комплексов).

По словам Уорден, военные подрядчики США постоянно находятся на связи с Пентагоном, обеспечивая, в частности, поставки для Украины.

Она отметила, что поставка комплектования пока отстает от заявленных потребностей. Это связано с нехваткой электронных компонентов, таких как кабели, разъемы и блоки питания. Время получения таких деталей "удвоилось или утроилось".

Уорден назвала еще одной проблемой обеспечение безопасности микропроцессоров, потому что в некоторых военных системах до сих пор используются технологии, которым уже несколько десятков лет. По ее мнению, отрасль имеет "два или три года, чтобы определить, как привлечь электронные компоненты нового поколения к уже отлаженным системам".

Напомним, несколько ранее в воздушных силах объяснили, что нужно для быстрого освобождения юга Украины.

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