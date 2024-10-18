Эксперт рассказал о том, как западные страны должны отреагировать на заявление Владимира Зеленского о потенциальном создании ядерного оружия.

После того, как президент Украины Владимир Зеленский упомянул о ядерном оружии, разные эксперты начали заявлять, что создание ЯО является невозможной задачей из-за политических препятствий и сложного, дорого процесса, отмечает военный аналитик, экс-советник министра обороны Украины Алексей Копытько.

На своей странице в социальной сети Facebook он подчеркнул, что это действительно тяжелая задача:

"Плюс все будут мешать. Заблокируют границы, будут убивать наших учёных и инженеров. Будут строить иные козни. Потому что цена вопроса – запредельно высока: суверенитет".

Однако эксперт отметил, что вступление в НАТО тоже тяжелый процесс, он является в приоритете. Кроме того, Копытько заявляет, что Украина сделала все, что требуется на данном этапе в процессе вступления в Североатлантический альянс — все остальное зависит от политического решения западных союзников.

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По его словам, партнеры серьезно воспринимают возможность Украины в создании ядерного оружия в случае, если это будет обозначено как национальный приоритет.

"Потому что за два с половиной года они уже умаялись считать невозможные миссии, которые Украина выполнила. Наш МИД, наша власть в целом сейчас должны яростно отрицать желание заполучить ЯО (уже начали, и это правильно). Логику обозначили – этого достаточно. Теперь она живёт своей жизнью. И все в неё верят, потому что она правдивая", - подчеркивает эксперт.

В публикации говорится, что теперь страны Запада могут действительно задуматься над тем, чтобы пригласить Украину в НАТО на данном этапе, так как это будет максимально прагматичным решением.

Заявление о ядерном оружии - что известно

Ранее УНИАН сообщал, что Зеленский в разговоре с Трампом сказал: "Украина или вступит в НАТО, или будет иметь ядерное оружие".

Кроме того, Алексей Копытько ранее заявлял, к чему приводит ядерное несдерживание.

"Аргументов нет, потому что нет альтернативы. Нет способа обеспечить свою безопасность, кроме как создать непомерные риски для тех, кто не готов их принять", - отмечает он.

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