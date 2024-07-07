Известно, что КНДР уже предоставляет России ряд вооружений для ведения войны в Украине.

Российский диктатор Владимир Путин 19 июня впервые за 24 года приехал с визитом в Пхеньян и подписал соглашение с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Подробности договора неизвестны, однако Ким заявил, что две страны имеют "пламенную дружбу". Эксперты считают, что соглашение приведет к более тесным промышленным и военным связям между двумя странами, которые могут продолжать широкомасштабную войну РФ против Украины, пишет Forbes.

На такое соглашение сразу отреагировало правительство Южной Кореи. Советник по вопросам национальной безопасности страны Чан Хо Джин заявил, что если Пхеньян будет поставлять России больше вооружения, то Сеул может предоставлять его Киеву.

Сейчас Южная Корея еще не объявляла о более тесных связях с Украиной, однако если это произойдет, то вполне вероятно, что украинские официальные лица попросят о тех же видах оружия, которые РФ уже получает от Северной Кореи. Известно, что в конце прошлого года РФ купила у КНДР партию мощных баллистических ракет подводных лодок КН-23 и применила их с разрушительным эффектом.

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"Если Северная Корея может продавать КН-23 России, то Южная Корея может продавать КРМБ серии Hyunmoo Украине", - подчеркнул директор Программы нераспространения в Восточной Азии в Институте международных исследований Миддлбери в Монтерее Джеффри Льюис.

Пока неизвестно, получит ли Украина когда-нибудь Hyunmoo-2B. Однако США уже передали Киеву десятки ракет армейской тактической ракетной системы, которые имеют дальность полета до 300 км, однако там настаивают на их ограниченном использовании.

"Вашингтон позволяет Киеву нацеливать ПТРК на цели в оккупированной Россией Украине, но не на цели в самой России. Это означает, что прифронтовые российские авиабазы, на которых базируются десятки истребителей-бомбардировщиков Сухого, вооруженных разрушительными планерными бомбами, находятся за пределами досягаемости", - говорится в материале.

Однако украинские военные могут наносить удары по этим базам благодаря использованию БпЛА, однако легкие беспилотники не имеют достаточно огневой мощи, чтобы уничтожить самолеты, базирующиеся на российских аэродромах.

Однако с помощью нескольких хорошо нацеленных ПТРК или других баллистических ракет "Украина потенциально может вывести из строя весь оперативный флот" истребителей-бомбардировщиков на воронежском аэродроме Мальшево, отметили в украинской аналитической группе Frontelligence Insight. Однако это может произойти "в случае получения разрешения на проведение такого удара".

Даже без разрешения на нанесение ударов по территории РФ, Украина могла бы применять южнокорейские ракеты с пользой, ведь на оккупированных территориях есть много ценных российских объектов, которые можно было бы уничтожать, заключает Forbes.

Южная Корея и Украина - последние новости

Как писал УНИАН, НАТО и Южная Корея планируют создать совместный "флагманский проект" по Украине.

"Иран и Северная Корея разжигают войну России с помощью беспилотников и снарядов. Китай поддерживает российскую военную экономику, поставляет микроэлектронику и другие товары двойного назначения для российской войны. Чем ближе авторитарные игроки друг к другу, тем важнее, чтобы мы теснее сотрудничали с нашими друзьями в Индо-Тихоокеанском регионе", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В то же время военный эксперт Валерий Рябых назвал условие, при котором Южная Корея может перебросить свои войска в Украину. По его словам, это может произойти, если КНДР будет перебрасывать свои войска на сторону РФ.

"Появление на фронте любых подразделений вооруженных сил Северной Кореи потребует большего внимания. Дело в том, что под инженерными подразделениями из КНДР могут маскировать части, которые будут выполнять другие задачи. В частности, тех, которые могли бы получить опыт ведения реальных боевых действий", - отметил он.

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