Таким образом в стране будут созданы "роты ударных дронов".

Сухопутные войска Южной Кореи начали реализовать план по выводу из эксплуатации всех минометов в калибре 60- и 81-мм, чтобы заменить их на легкие ударные дроны. Сейчас план находится на финальной стадии утверждения. Об этом заявил начальник штаба армии Южной Кореи Пак Ан Су, передает MT.

Кроме того, в другом формате будет работать и штатно-организационная структура. К примеру, вместо "рот тяжелого вооружения", где ключевым огневым средством является 81-мм минометы, должны быть созданы "роты ударных дронов".

В то же время в Defense Express отметили, что такое решение является пока самым глобальным результатом обработки опыта ВСУ в войне против России, ведь роты ударных дронов впервые были созданы в Силах обороны в марте 2023 года.

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"В целом именно дроны, и не только FPV, но и обычные "мавики" со сбросами и тяжелые мультикоптеры-бомбардировщики взяли на себя значительную роль в отбитии российских штурмов. И именно это очевидно копирует Южная Корея. При этом имея аналогичную будущую картину поля боя, где значительно меньшие по численности вооруженные силы должны сдерживать врага, который значительно превосходит в количестве живой силы, к тому же абсолютно не чувствителен к потерям, а также имеет огромное преимущество в артиллерии", - считают аналитики издания.

В Defense Express напомнили, что численность армии КНДР составляет 1,28 млн человек, а Южной Кореи - 500 тысяч.

"При этом Пхеньян может в первые же дни поставить в строй еще несколько миллионов, потому что общий мобилизационный резерв - 6 млн человек, для которых вполне может и не быть предусмотрено любое вооружение, кроме карабина СКС и штыка", - отмечают эксперты.

По словам аналитиков, Северная Корея, как и Россия, будет рассчитывать на свою артиллерию, как главную движущую силу. По оценкам, КНДР имеет 12,6 тысячи артиллерийских систем, а свои пехотные подразделения страна, скорее всего, видит, как "пушечное мясо".

"И несмотря на то, что минометы традиционно рассматривались в роли довольно простого и массового ответа на вопрос чем отбивать "мясные волны", в Сеуле прямо указали на их уязвимость на современном поле боя. В частности минометы в калибре 60-мм имеют дальность выстрела только до 3 км, а комплект весит 20 кг. 81-мм миномет - это о 7 км дальности при весе 40 кг", - объяснили в материале.

Эксперты издания отметили, что в обоих случаях это работа в непосредственной близости к "нулю" в условиях контрбатарейной борьбы. Более того, Сеул понимает, что Северная Корея, вероятно, может пополнить свою армию дешевыми массовыми FPV-дронами.

"В то же время внедрение "рот ударных дронов" означает значительно более широкие возможности на поле боя и на больших дистанциях от переднего края. А учитывая то, что 81- и 60-мм в армии Южной Кореи это массовое штатное вооружение, такая реформа значительно превосходит результаты обработки украинского опыта во всех других армиях мира. В частности, в США сейчас создают только "взводы БпЛА"", - подчеркнули в Defense Express.

В то же время эксперты отметили, что Южная Корея не планирует отказываться от других минометов.

Южная Корея и Украина - последние новости

Как писал УНИАН, Южная Корея заявила, что может передать Украине оружие из-за возможного участия войск КНДР в войне против нашего государства. Издание Business Insider написало, что это может свидетельствовать о том, что Южная Корея может стать мощным союзником для Украины.

Также президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявлял, что его правительство не будет сидеть сложа руки, пока тысячи солдат из КНДР в РФ будут проходить подготовку к боевым действиям в Украине. Поэтому, по его словам, страна рассматривает вопрос о передаче Киеву необходимого вооружения.

"Развертывание войск Северной Кореи в России является прямым нарушением Устава ООН и резолюций Совета Безопасности ООН. Это провокация, которая угрожает глобальной безопасности", - отметил он.

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