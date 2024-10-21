Эксперт считает, что нагрузку на личный состав помогут снизить передовые дроны.

Производитель средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский заявил, что передовые технологии помогут сократить количество личного состава, который должен находиться на линии боевого соприкосновения. По его словам, "шахеды" можно будет сбивать при помощи боевых дронов, а не солдат, пишет Украинское Радио.

Храпчинский считает, что Украине нужно воевать "железом", а не личным составом. Он отметил, что снизить человеческие потери помогут автоматизированные системы.

"Большинство компаний сейчас занимаются внедрением искусственного интеллекта не только в беспилотных системах. Сейчас начинают внедрять системы, которые позволили бы нашим дронам летать под нашим РЭБом, но при этом не позволяя вражескому РЭБу залетать на территорию, подконтрольную нашим средствам радиолокационной борьбы", - поделился Храпчинский.

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Производитель средств радиоэлектронной борьбы добавил, что уже сейчас рассматривается возможность запускать дроны, которые будут удаленно перехватывать "шахеды" вместо большого количества мобильных групп. Это позволит сократить нагрузку на личный состав.

"Человек рассчитывает угол наклона своего оружия для того, чтобы просчитать, на каком расстоянии он сможет сбить БПЛА. Это баллистический калькулятор. И это должна делать машина, как в системах Patriot, IRIS-T и так далее", - подчеркнул Храпчинский.

Эксперт сказал, что такой подход позволит упростить работу нашим военным. По его словам, всего 2-3 солдата смогут закрывать квадрат на 50 километров и контролировать это воздушное пространство.

Дроны на войне в Украине - другие новости

Украинские военные часто используют дроны для противостояния армии врага. Например, в ночь на 21 октября подразделения Сил беспилотных систем ВСУ совместно с другими составляющими Сил обороны поразили зенитно-ракетный комплекс средней дальности "Бук-М3" при помощи дешевого боеприпаса.

Также Украина создала дешевые дроны-"антишахеды". Они способны автоматически захватывать цель, что снижает зависимость от мастерства оператора.

Помимо этого в ночь на 19 октября ударные дроны атаковали завод "Кремний ЭЛ" в Брянской области. Он является вторым производителем электроники в РФ.

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