Отмечается, что изначально ракету должны были представить в 2026 году, но позже этот срок сократили на год.

Япония продемонстрировала прогресс в создании дальнобойного оружия, предназначенного для сдерживания Российской Федерации, Северной Кореи и Китая в Тихоокеанском регионе. Японский концерн Mitsubishi получил контракт на создание модернизированной ракеты Type 12 стоимостью 3 миллиарда долларов в апреле 2023 года, а уже в 2025 году планируют ее выпустить.

Аналитики Defense Express сравнивают Type 12 с украинским "Нептуном", потому что базовый вариант противокорабельной крылатой ракеты адаптируют для ударов по наземным целям, с увеличением дальности полета и изменением некоторых характеристик.

Отмечается, что силы самообороны Японии насчитывают до 250 тысяч военных, в том числе 150 тысяч "штыков" в сухопутных войсках, а каждый год на оборону страна тратит примерно 50 миллиардов долларов. При этом береговые противокорабельные комплексы введены в состав именно сухопутных войск.

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The Military Balance 2023 указывает, что у Японии есть 30 мобильных ПУ противокорабельного ракетного комплекса Type 12. В базовом варианте ракета имеет дальность пуска только до 200 километров, а в модернизированном - до 1200 километров.

Примечательно, что пуск может происходить с морских или воздушных платформ, например, истребителей F-15J.

ПВО для Украины - Япония разрешит продавать ракеты для Patriot

Издание The Washington Post пишет, что Япония официально оформит изменение в политике, которое снимет запрет на продажу ракет для Patriot, и это создаст возможность для дополнительных поставок таких ракет в Украину из США.

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