После обнародования "Плана Победы", где были сформированы не столько пошаговые пункты плана, сколько предложения для наших западных партнеров по разным направлениям, официальный Киев решил усилить свою переговорную позицию... и упомянул о ядерном оружии как единственной альтернативе вступления в НАТО.

Такая инициатива имеет много "измерений", но главные - это техническое и геополитическое. Несмотря на быстрое опровержение в ОП намерений восстановить ядерку, тема уже пошла в массы - прежде всего западные, - а потому в ней нужно разобраться. Ведь это уже не первое упоминание об украинском ядерном оружии за прошедшие годы (еще в 2020 году этот вопрос обсуждался достаточно активно).

Что касается политики, то последние "ядерные" заявления можно рассматривать как некий "усиливающий эффект" или "кнут" для промо-кампании в поддержку "Плана Победы", который, в свою очередь, содержит определенные "пряники", такие как разрешение на разработку ценных полезных ископаемых для западных компаний.

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Это видно хотя бы из того, что вопрос восстановления украинского ядерного арсенала обсуждался с западными лидерами одновременно с "Планом Победы".

Например, во время встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Но исключительно для того, чтобы напомнить о Будапештском меморандуме, на который Украина и обменяла свое ядерное оружие в 90-е.

Очевидно, что во время периода "межвластия" в США, в активную фазу которого мы входим, когда старая администрация уходит, а новая долго приобретает полномочия, очень многие страны начинают вести себя более "нагло" (особенно диктаторы). Потому что кто бы потом ни победил, все равно будет "перезагрузка" отношений. Однако есть определенные границы, которые, несмотря на разные разговоры, мы переходить не будем.

Киев верно делает, что тоже ведет себя более активно и "нагло". Но не верно выбрана цель. Возможно, более прагматичным было бы нанести удары по нефтяным терминалам РФ в Черном море и потом попросить у новой администрации в США извинения, а не делать намеки о ядерном оружии, которого у нас нет и в ближайшее время вряд ли будет?

Потому что это "табу" для всех цивилизованных стран вне "Ядерного клуба", которому международными договорами "разрешено" (то есть - не запрещено) иметь ядерное оружие и не иметь за это мировую изоляцию и санкции. После Карибского кризиса 60-х годов создана целая система конвенций, протоколов и международных соглашений, которые эти вопросы регулируют и контролируют, а главным является Договор о нераспространении ядерного оружия, который охватывает фактически весь мир. А те, кто идет против системы, получают больше убытков, чем преимуществ.

Сейчас это также была попытка "повысить ставки" в ответ на изменения в ядерной доктрине РФ - Кремль также является "адресатом" заявлений президента Зеленского и "анонимных источников" в западных СМИ. "Если можно Кремлю, то почему нельзя нам?", - будто говорят нам подобные заявления с украинской стороны. Это попытка соответствовать "планке" Кремля в "эскалации", попытка и в этом догнать РФ, вместо того чтобы отстаивать собственную повестку.

Также это эмоциональная реакция на то, что против Украины уже выступил целый "авторитарный ядерный клуб" - ядерная РФ, ядерная КНДР и "почти ядерный" Иран. И еще там где-то между ними бегают китайцы, у которых тоже есть ядерное оружие, хотя "врагом Украины" называть КНР было бы на сегодня преувеличением (именно дроны из китайских деталей удержали наши фронты при отсутствии снарядов).

В общем, так уж случилось исторически, что о настоящем ядерном оружии или вообще молчат (как Израиль), или вспоминают только когда оно уже лежит где-то в надежном подземном хранилище, куда не достанет враг своей ракетой. Иран тоже опровергает свои эксперименты в военной ядерной программе. Только КНДР заблаговременно об этом сообщала, и получила полный "букет" проблем от ООН (когда ООН еще как-то работала) и мира.

Но есть гораздо больше примеров, когда страны не выдерживали международного давления, санкций и изоляции и сворачивали свои программы. Так поступили в свое время, например, ЮАР, Бразилия, Аргентина и Ливия.

Южноафриканцы во времена апартеида зашли наиболее далеко и не только имели военную ядерную программу, но и получили уже непосредственно действующее ядерное оружие - 13 тактических ядерных бомб мощностью 15-20 килотонн. Но цифра 13 притягивает проблемы... И поэтому после свержения режима апартеида и присоединения к Договору о нераспространении ядерного оружия все это порезали на металл. И именно ЮАР, а не Украина была первым государством, которое отказалось от действующего ядерного оружия. Но Украина стала вторым.

А по масштабам уничтоженного и переданного Кремлю вооружения мы однозначно первые в мире. Столько как мы никто не отдавал за одну лишь "бумажку" с намерениями - речь о Будапештском меморандуме. Но не все так просто.

Мы, формально, действительно имели третий в мире ядерный арсенал. С той только поправкой, что он был не украинский, а советский. И системы управления (условная "красная кнопка") были у Кремля, а не у нас. Стоит отметить, что само лишь хранение ядерного оружия стоило астрономические суммы, которых не было тогда и нет сейчас.

Например, Индия имеет "всего" 160 ядерных боеголовок, но тратит на них почти 3 миллиарда долларов ежегодно. Для сравнения, весь последний военный бюджет Украины мирного времени составлял 6,8 млрд долл. по актуальному в 2021 году курсу. Если бы мы сохранили все 4 тысячи (!) ядерных боеголовок, более тысячи различных ракетоносителей и до 40 стратегических бомбардировщиков, то их обслуживание требовало бы значительно больше средств, чем у нас было во всем годовом бюджете в 90-е. А ядерка, за которой никто не ухаживает - это оружие против ее же владельцев.

Поэтому решение избавиться от "атомной дубинки" было не просто вынужденным, а, к сожалению, безальтернативным. Однако, конечно, мы "продешевили", ведь меморандум (а это документ, который не несет никаких юридических последствий - просто декларация) в обмен на такой массив мощнейшего в мире оружия - это фактически бесплатно. И именно к этому сейчас Зеленский и украинские переговорщики апеллируют в переговорах с тем же Трампом.

Кстати, РФ тратит на свою ядерную программу более 8 миллиардов долларов в год. И имеет при этом около 6 тыс. ядерных боеголовок, тысячи ракетоносителей и значительный флот самолетов стратегической авиации, способных нести ядерное оружие (однако неизвестно, какой процент всего этого "добра" на самом деле работоспособен).

Если бы не огромные расходы на содержание всех этих арсеналов (до 1991 года они были еще больше), то Советский Союз в свое время может и не развалился бы из-за финансового кризиса.

А РФ без ядерки имела бы значительно более мощную конвенционную армию, а не это все, что к нам ежедневно ползет с их позиций - дряхлое и ржавое, потому что на новое не хватало денег. То есть ядерное оружие - это "прихоть" исключительно для обеспеченных, или для сумасшедших, таких как корейские Кимы, которым оружие важнее еды.

Намеки на ядерку могут не столько помочь в продвижении "Плана Победы", сколько создать полностью обратный эффект. Поэтому с этим нужно быть крайне осторожными. Похоже, что в Офисе президента тоже так решили, если уже через пару часов начали объяснять, что президент не то имел в виду.

Таким образом, все намеки о восстановлении украинского ядерного оружия - это сейчас, скорее, неудачные попытки блефовать и привлекать к себе внимание (к сожалению, лишнее). Есть более доступные и менее "токсичные" цели (в том числе на территории РФ), которые мы должны были бы преследовать. И даже после войны нам нужно делать ставку на стратегический, но не ядерный "щит". О чем, кстати, есть упоминание и в "Плане Победы". Все остальное - не ко времени. Потому что сейчас время проблемы решать, а не создавать новые, ставя себя на уровень с Ираном или КНДР.