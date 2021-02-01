США и Россия решили не позволить последнему ядерному договору между ними потерять силу, но гонка в разработке тактического ядерного оружия создают новые еще большие риски.

Мир на этой неделе сможет немножко выдохнуть с облегчением. Последнее соглашение о контроле стратегического вооружения между США и Россией под названием New START не потеряет свою силу 5 февраля. Хотя до недавнего времени существовал страх, что именно это и произойдет.

В последний момент российский президент Владимир Путин предложил своему американскому коллеге продлить действие договоренностей еще на пять лет. И такая возможность предусмотрена условиями самого ядерного договора, - пишет Bloomberg. Джо Байден согласился, но после того, как отчитал Путина за массивные кибератаки против США, заключение оппозиционера Алексея Навального и другие российские нарушения.

В краткосрочной перспективе новой гонке ядерного вооружения между Москвой и Вашингтоном удастся избежать. По крайней мере, так кажется. Но на самом деле есть одна проблема. Если посмотреть более широко на мировой ядерный ландшафт, станет очевидно, что угроза катаклизма: умышленного или случайного - только растет.

Читайте такжеСегодня вступил в силу Договор о запрещении ядерного оружияДоговор New START охватывает лишь российский и американский арсеналы стратегических вооружений. Он касается боеголовок, которые каждая из стран нацелила на территорию врага. Соглашение ничего не говорит о так называемом "тактическом" ядерном оружии. Это более гибкие и обычно меньшие по размеру боеголовки, построенные для потенциального использования в зоне боевых действий для победы или избежания поражения в неядерном конфликте.

Но в этой тактической категории гонка вооружений уже идет. И США, и Россия, оправдывая это обновлением арсеналов, разработали новые образцы ядерного оружия и технологии их доставки. Эти разработки включают вещи, которые во времена Холодной войны были научной фантастикой. Например, ядерное оружие на борту беспилотников, которые запускают с субмарин, теперь реальность.

Новая гонка вооружений сильно отличается от той, которую вели США и СССР. В те времена все состязание сводилось к фактическому подсчету количества боеголовок в распоряжении врага. Соревнование тех времен стабилизировала безумная, но убедительная логика "гарантированного взаимного уничтожения".

Сегодняшнее же соревнование основывается на новомодных технологиях, а также на новых военных стратегиях, которые стали возможными благодаря им. Это расширение доступных сценариев подрывает традиционный стратегический расчет, который был основан на теории игр, разработанной во времена Холодной войны.

Читайте такжеРоссия в ближайшее время может разместить ядерное оружие в оккупированном Крыму - ДаниловОдним из результатов таких изменений стало то, что всем 9 ядерным странам стало очень важно подать "сигнал" о своих "позициях". Они должны объяснить свои намерения и сделать себя как можно более предсказуемыми для других. Но большинство последних таких "сигналов" нельзя назвать успокаивающими. В статье 4 "Базовых принципов", опубликованных прошлым летом, Россия указывает, что одна из целей ее ядерного арсенала - это "предотвращение эскалации военных действий и их остановка на условиях, приемлемых для Российской Федерации".

Иными словами, эта формулировка предполагает, что Россия может ответить на обычный конфликт ударом тактического ядерного оружия. И это делает любое противостояние слишком опасным. Например, конфликт может начаться гибридными методами вроде тех, которые Россия применила в 2014 году во время вторжения в Украину, или же с кибератак (как это произошло в прошлом году, когда российские хакеры атаковали 18 тысяч компьютерных систем США). Или же все может начаться с удара по спутникам врага в космосе. Если же противостояние усилится и станет "неприемлемым", следующий шаг может стать ядерным. И что дальше?

Первый удар все же будет осуществлен где-то, возможно в Балтийском регионе, о чем говорит один из потенциальных сценариев начала войны между Россией и НАТО. Для местного населения этот удар будет точно не "тактическим", а вполне окончательным. И это потребует реакции альянса.

Будет ли этот ответ ядерным ударом? Каких масштабов? Он будет нацелен против российских сил или города? Более того, как Россия в этом гипотетическом сценарии отреагирует на "ограниченный" контрудар НАТО? Когда ракеты будут лететь со сверхзвуковой скоростью, для размышлений останутся считанные минуты.

Читайте такжеThe Hill: Китай в следующее десятилетие может удвоить запас ядерных боеголовокГлобальную матрицу осложняет существование еще 7 ядерных стран в мире. И самая дерзкая из них - Северная Корея. Но Китай - самая амбициозная. У него уже примерно 350 боеголовок в арсенале, о чем свидетельствуют определенные оценки. Пентагон считает, что Китай удвоит свой арсенал в течение ближайшего десятилетия. Китай - главная причина, почему США и Россия не могли договориться о надлежащем пересмотре договора New START. В Пекине хотели узнать, что сделают американцы с россиянами: позволят Китаю нарастить свой арсенал до такого же размера, как и у них, или сократят свои до размеров китайского.

Это хороший тезис для пресс-конференции в Пекине. Но он не поможет решить проблему, с которой столкнулось человечество: больше актеров строят еще больше вооружения с еще более широким спектром технологического и тактического применения. Риск того, что в определенный момент кто-то где-то нажмет на кнопку: преднамеренно или нет, - лишь возрастает.

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Перевод: Лесь Дымань