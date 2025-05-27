Многоразовые беспилотники с ИИ способны доставлять ударные дроны точно к цели.

Украинский стартап Strategy Force Solutions утверждает, что их беспилотные корабли-матки впервые выполнили автономные миссии с ударными дронами в испытаниях против российских целей.

Как пишет аналитик Forbes Дэвид Гэмблинг, в разработке используется многоразовый летательный аппарат GOGOL-M, доставляющий два ударных FPV дрона для точного поражения целей на расстоянии до 300 километров. Этот подход увеличивает способность небольших беспилотников поражать уязвимые цели, такие как припаркованные самолеты, объекты ПВО или инфраструктура.

"Миссия стоимостью 10 000 долларов заменяет то, что ранее требовало ракетных систем стоимостью от 3 до 5 миллионов долларов", — сказал технический директор компании Андрей.

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Как отмечает Гэмблинг, фактически, это можно рассматривать как рабочую версию автономной системы дальнего действия, которую сейчас строит Пентагон, или корабль-матку для дронов, недавно продемонстрированный Китаем.

"Объединив их [маленькие дроны типа FPV] с материнскими дронами с ИИ, мы можем гарантировать точные удары", — говорит Андрей.

Более умный пилот

Ключевым продуктом StratForce является система SmartPilot, которая использует комбинацию передовых датчиков и ИИ.

Лидар, лазерный радар, создает 3D-карту окрестностей и работает при любом освещении и погодных условиях. Другая главная функция SmartPilot — это ИИ, который объединяет данные с нескольких датчиков для восприятия окружающей среды и распознавания целей.

"Это позволяет ИИ принимать решения, прокладывать траекторию полета и выполнять миссию так же, как пилот-человек".

Андрей говорит, что SmartPilot может выполнять миссии автономно, находя путь к указанному месту и поражая там цели. Он обеспечивает автономный полет, навигацию и взаимодействие без GPS и без постоянного контроля оператора.

При этом, в отличие от Shahed, SmartPilot не ограничивается статическими целями, он способен выполнять посадку и ожидание целей, а также автономный поиск в реальном времени:

"Беспилотники могут приземляться и ждать на авиабазе прибытия самолетов или выхода из своих укрепленных укрытий. Или их можно оставить на пути конвоя, готовыми к автономной атаке при его появлении".

Андрей говорит, что StatForce в настоящее время может производить 50 беспилотников-маток GOLGOL-M в месяц и 400 ударных беспилотников типа FPV, но это будет зависеть от получения контрактов от военных. При этом пока что отзывы об испытательных миссиях были положительными.

"Это похоже на видеоигру. Я просто устанавливаю контрольные точки, выбираю цели и наблюдаю, как это работает", — рассказал один из испытателей.

"Наблюдать из координационного центра очень интересно. Хотелось бы только увеличить боеголовку и увеличить дальность до 500 километров", — говорит другой.

Война дронов - новости

Как писал WSJ, Украина первой начала использовать небольшие беспилотники на поле боя и долгое время имела преимущество в войне дронов. Но теперь Россия перешла на широкое применение оптоволоконных дронов, которые помогают ей переломить ситуацию на фронте.

При этом Украина также использует оптоволоконные беспилотники на фронте, хотя пока не может догнать Россию по массовому производству этих устройств.

В частности, ранее УНИАН рассказывал об украинских оптоволоконных дронах, которые являются устойчивыми к действию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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