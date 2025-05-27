'Антидроновий пистолет': ВСУ получат индивидуальное средство для противодействия БпЛА (фото)

Это средство установки электромагнитных помех, оно блокирует каналы управления и видеосигнала вражеских беспилотников.

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины индивидуальное средство для противодействия воздушным беспилотникам "Антидроновий пистолет" украинского производства. Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Отмечается, что "Антидроновий пистолет" - индивидуальное устройство радиоэлектронной защиты. Это средство установки электромагнитных помех, оно блокирует каналы управления и видеосигнала вражеских беспилотников.

"Украинский "Антидроновий пистолет" имеет компактные размеры, весит чуть более 1 кг, изготовлен в монолитном формфакторе", - проинформировали в Минобороны.

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Как сообщал УНИАН, недавно Минобороны допустило к использованию в Вооруженных силах Украины ударный беспилотный авиационный комплекс "Белый волк".

Этот дрон способен доставлять к цели боевой заряд немалого веса, который способен поразить тяжелую вражескую технику, фортификационные объекты и другие защищенные цели.

Комплекс разворачивается в течение нескольких минут. В комплекте комплекса, в частности: БпЛА с цифровой комбинированной камерой, станция управления и контроля, комплект силовых аккумуляторов и тому подобное.

Также в мае завершена кодификация линейки украинских оптоволоконных дронов, которые устойчивы к действию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) - Хищник REBOFF. Указанные дроны имеют катушки с оптоволокном длиной от 10 до 20 км. Во время испытаний дроны успешно преодолевали водные препятствия (реки, озера) и проходили над линиями электропередач на скорости до 143 км/ч. Первые тестовые партии попали в войско в 2024 году и продемонстрировали тогда перспективность масштабирования этого технологического направления на войне.

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