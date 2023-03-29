Юрий Игнат отметил, что готовиться к передачи авиации нужно было "еще вчера".

Вооруженным силам Украины нужны многоцелевые истребители поколения 4+. Подготовку к их использованию нужно начинать уже сейчас.

"Ни польские и чешские МиГи (хотя это - усиление, и оно нам нужно), ни "Миражи", ни "Торнадо" не помогут нам. Просил бы всех экспертов воздержаться от нелепых комментариев. Посмотрите Википедию, что такое "Мираж-2000" и чем он лучше МиГ-29, и все станет понятно", - заявил спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона

По его словам, Украине нужна любая помощь, но военно-политическое руководство страны сошлось на мнении, что нужен многоцелевой самолет, способный работать и в небе, и по земле, и на море.

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"F-16 или другой многоцелевой самолет такого же типа, поколения 4+. Это поможет", - указал военный.

При этом он отметил, что передача авиации сложный процесс, поэтому называются разные сроки, но готовится нужно уже сейчас.

"Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США не отказываются от планов (о передаче), но это займет немного больше времени. Но главное - нужно положительное решение по передаче Украине многоцелевого самолета. И процесс можно начинать уже сейчас. Он начнется с подготовки летчиков, инженеров и параллельно с этим будет готовиться база для содержания этих самолетов, аэродромная сеть. Времени медлить нет, надо начинать делать это "вчера еще", - подытожил Игнат.

Истребители для Украины - что известно

16 марта 2023 года президент Польши Андрей Дуда заявил о передаче Кииеву самолеты МиГ-29. На следующий день с таким же заявлением выступила Словакия. Там пообещали предоставить Украине 13 истребителей МиГ-29, а уже 23 марта Киев получил первые четыре самолета от Бртиславы.

При этом в Воздушных силах ВСУ указали, что эти истребители помогут усилить оборону, но не обезопасят Украину от воздушного террора РФ. Позже Игнат отметил, что есть способ модернизировать советские самолеты под западные стандарты, но это слишком дорого и долго.

Кроме того, министр обороны Украины Алексей Резников указал, что Украина нуждается в более современной авиации, такой, как Falcon или Gripen.

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