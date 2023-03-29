Министр обороны подчеркнул, что Украина нуждается в более современной авиации.

Истребители МиГ-29, полученные от Польши и Словакии, усиливают военно-воздушные силы Украины. Однако наше государство нуждается в более современной авиации, такой, как Falcon или Gripen.

Об этом в интервью эстонской общественной телерадиокомпании ERR заявил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, истребители МиГ-29 проигрывают российским Су-35 по ряду параметров.

"Мы по-прежнему пытаемся убедить наших партнеров, что нам нужны современные авиационные платформы. Будь то Falcon или Gripen или любой другой тип самолета. У МиГ-29 дальность видимости со своими радио-локационными системами - всего 60 километров, дальность стрельбы - всего 30 километров. Например, современные российские самолеты, такие истребители, как Су-35, имеют дальность радиолокационного обзора более 200 километров и дальность стрельбы более 100 километров. Поэтому нам нужны современные истребители для Украины, чтобы они стали частью наших систем ПВО", - сказал Резников.

Он отметил, что Украина продолжает переговоры с партнерами, в том числе о том, что уже сейчас необходимо обучать украинских пилотов для управления западными боевыми самолетами.

"Мы сохраняем оптимизм и пытаемся говорить с нашими партнерами о том, что обучение пилотов должно начаться сейчас, потому что это требует времени. Точно так же время было потрачено на артиллерийские системы и реактивные системы залпового огня, танки и системы ПВО типа NASAMS, Patriot и другие", - сказал глава Минобороны.

Резников также выразил уверенность, что украинские пилоты смогут быстро обучиться на иностранных истребителях, приведя пример системы Patriot, о которых сперва тоже говорили о необходимости долгой подготовки экипажей, но на практике оказалось, что это займет в разы меньше времени.

Истребители для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, 16 марта президент Польши Андрей Дуда анонсировал передачу Украине первых четырех самолетов МиГ-29. На следующий день стало известно, что Словакия предоставит Украине 13 истребителей МиГ-29. Уже 23 марта Братислава передала Киеву первые четыре самолета.

МиГ-29 - многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный для уничтожения управляемыми ракетами и огнем из бортовой пушки всех типов воздушных целей, а также для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения в условиях визуальной видимости.

Спикера Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, советские истребители помогут усилить оборону Украины, но не обезопасят от воздушного террора РФ из-за морально устаревшей системы. Игнат добавил, что способ модернизировать советские самолеты под западные стандарты теоретически существует, но это было бы неоправданно дорого и долго.

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