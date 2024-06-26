Это многоцелевая платформа, которая используется наиболее зрелищно как ударный морской дрон.

Морская беспилотная платформа Magura V5 - это действительно грозное оружие, которое уничтожает, прежде всего, вражеский флот. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Это многоцелевая платформа, которая используется наиболее известно, громко и зрелищно как ударный морской дрон. Но это также может быть разведывательная, эвакуационная платформа и [может] использоваться для других целей", - отметил он.

По словам Юсова, если говорить о поражении различных целей, в том числе и стационарных, то это всегда комплексные мероприятия.

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"Речь не идет об использовании только одного средства. Это отдельный план, замысел, операция. Мы его раскрывать не будем, но мы видели как Magura V5 успешно уничтожала, например, большие десантные корабли", - подчеркнул он.

Представитель разведки добавил, что все видят, как развиваются технологии и мастерство операторов спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13".

"Когда уже прорываются, в частности, бонные заграждения, а потом уже следующий дрон идет в цель. Это все тактика, которая совершенствуется, и враг еще неоднократно будет очень удивлен", - сказал Юсов.

Морские дроны Сил обороны

Как сообщал УНИАН, в мае представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов отмечал, что с помощью многоцелевых надводных беспилотных дронов удалось нанести ущерб российскому флоту на 500 миллионов долларов.

По его словам, секрет украинского морского дрона Magura заключается в мастерстве украинских производителей, которым удалось сделать уникальное средство поражения не только вражеского флота, но и вооружения и личного состава, находящихся на борту кораблей на момент их уничтожения.

Представитель ГУР добавил, что постоянно идет процесс совершенствования морского дрона Magura V5.

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