Самым большим врагом для морских дронов является вражеская авиация, отметил эксперт.

Эксперт Центра оборонных стратегий, капитан первого ранга запаса ВМС ВСУ Андрей Рыженко видит смысл в том, что морские дроны Magura оснащены ракетами самонаведения Р-73, поскольку таких ракет у нас достаточно, и оснащение ими дронов уже как минимум психологически действует на врага.

Об этом Рыженко сказал в эфире "Киев24", говоря об эффективности такого сочетания дрона и ракеты класса "воздух-воздух". Он отметил, что самым большим врагом для украинских морских дронов является авиация противника, которая способна обнаруживать и уничтожать их.

"Для защиты реального и психологического воздействия было принято решение поставить эту ракету Р-73. Это ракета ближнего боя - ее дистанция стрельбы составляет 10-15 км. У нее есть головка самонаведения инфракрасная. Таких ракет у нас достаточно, они еще советские, старенькие, и они действуют на противника - влияют психологически. Инженерное решение для меня - не знаю, как оно реализовано, было бы интересно посмотреть видео реального боя, попадание в вертолет или самолет. Но если оно действует, то надо делать", - сказал Рыженко.

Видео дня

По его мнению, пока испытываются экспериментальные образцы дронов с Р-73. "Если будет доказано, что это действительно эффективно, что это работает, то, возможно, будет и серийное производство. Для меня это было очень интересное, неожиданное решение. Я по специальности ракетчик систем ПВО, служил на двух зенитно-ракетных системах, немножко других конечно, но для меня это интересно. Тот факт, что на россиян это как минимум психологически действует, то это имеет смысл делать", - отметил Рыженко.

Продолжается война в Украине - новости, которые сегодня стоит знать

Как сообщал УНИАН, командир спецподразделения ГУР МО Украины Group 13 с позывным "Тринадцатый" на днях сообщил СМИ, что одна из новых модификаций безэкипажной морской платформы Magura уже имеет на борту ракеты класса "воздух-воздух" Р-73 с инфракрасной системой самонаведения. По его словам, оснащенные такими ракетами ударные морские дроны Magura уже использовались во время боевых операций на Черном море. Это стало серьезным фактором страха и риска для российской авиации, добавил воин.

Как известно, Украина активно использует как воздушные, так и морские беспилотники в войне с российскими оккупантами. Сейчас известно уже о значительном количестве операций украинских сил в Черном море с использованием морских дронов для уничтожения флота врага.

Наиболее часто в СМИ упоминаются морские дроны Magura V5. Представитель ГУР Андрей Юсов в мае заявлял, что они нанесли ущерб российскому флоту на 500 млн долларов. По его словам, процесс совершенствования этих беспилотников продолжается постоянно. Сейчас также известно, что морские дроны Sea Baby, которые есть на вооружении у Службы безопасности Украины, оборудовали системами "Град".

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