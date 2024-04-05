Уже в этом году Украина сможет применять дроны с дальнобойностью до 2000 км и более.

Украина вскоре применит дальнобойные дроны. Они могут атаковать Урал и Заполярье.

Об этом пишет BILD со ссылкой на неназванный источник. Отмечается, что на днях ВСУ впервые атаковали беспилотниками цели в Татарстане. Они находились в 1300 км от линии фронта. Для одного из ударов использовался украинский дрон UJ-22. Ранее считалось, что его дальнобойность составляет 800 км.

"Очевидно, новая модификация с дополнительными топливными баками летает гораздо дальше. Для второй атаки применялся беспилотник, созданный на базе украинского сверхлегкого самолета Аэропракт A-22 "Летучая лиса", - сказал он.

По информации BILD, уже в этом году Украина сможет применять дроны с дальнобойностью до 2000 км и более. Они восполнят дефицит ракет средней и большой дальности.

"Ракеты остались в прошлом. Дроны - это будущее", - заявил источник BILD.

По его данным, до конца года сразу 10 производителей поставят ВСУ дроны с дальнобойностью до 2500 км. А киевское КБ "Луч" разработало беспилотник "Сокол-3000", который может пролететь до 3300 км. По расчетам BILD, новое украинское оружие сможет атаковать цели, например, в Мурманской области. Там расположено около 80 военных баз. Среди них аэродром Оленья, где базируются стратегические бомбардировщики, которые обстреливают Украину.

Атака на Татарстан - детали

В ночь на 2 марта были нанесены удары по двум объектам РФ в Татарстане. Одной из целей стал нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске, где после удара возник пожар. Второй целью стал завод по производству "Шахедов", который расположен в городе Елабуга. Позже источники сообщили, что за атакой на НПЗ стоят Служба безопасности Украины и ГУР. По данным источников, украинский дальнобойный дрон попал в установку первичной переработки нефти на НПЗ в Нижнекамске, после чего там возник пожар. Мощность этой установки составляла 8 млн тонн нефти, а это - 2,6% от общей годовой переработки РФ в год. Кроме того, этот завод входит в пятерку крупнейших НПЗ России.

Очевидцы атаки по российскому заводу по производству беспилотников в Елабуге зафиксировали, как легкомоторный самолет врезался в завод, который выпускает сконструированные в Иране беспилотники типа "шахед". В результате атаки произошел мощный взрыв. Масштабы атаки свидетельствуют о том, что размер взрывной нагрузки самолета, переделанного в дрон-камикадзе, был достаточно большим.

До сих пор неизвестно, какими средствами было нанесено поражение по этим двум объектам россиян.

Эксперт Иван Киричевский заявил, что после успешных ударов по военному и нефтеперерабатывающему заводам в Татарстане очевидно, что Украина смогла создать средство поражения, мощнее дрон-камикадзе "Шахед".

Вчера Юсов заявил, что оружие от партнеров Украины не использовались при поражении объектов в Татарстане. Представитель ГУР не ответил, чем именно наносились удары по объектам в Елабуге и Нижнекамске, находящихся на расстоянии более 1000 километров от Украины, однако отметил при этом, что украинская отрасль беспилотных летательных аппаратов развивается очень неплохо.

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