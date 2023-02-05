По словам министра, впоследствии должно быть решено, о каких именно самолетах будет идти речь.

Министр обороны Алексей Резников убежден, что Украина получит самолеты от партнеров.

"На сегодняшний день, с точки зрения, что есть в Вооруженных силах, например, по системам "Цезарь" мы с вами будем вторые в мире после Франции, после страны-производителя", - отметил Резников на пресс-конференции.

Он добавил, что это касается и многих других видов оружия.

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"Поэтому сегодня мы с вами в плане получения оружия, который был расписан,.. я это называю wishlist к Санте, - мы с вами получили все, остались только самолеты. И я могу дать вам оптимизма-самолеты тоже будут. Вопросы просто-какие", - отметил чиновник.

Резников отметил, что партнеры слышат Украину, что ей нужна авиационная платформа для защиты своего неба.

"Это может быть F-16, это может быть Gripеn... Для нас это сейчас не так принципиально. Это уже на экспортном уровне будем решать мы с партнерами. Но я убежден, что самолеты есть", - сказал министр.

Чиновник также выразил мнение, что по состоянию на сегодня Украина де-факто стала страной НАТО.

"У нас сегодня оружие есть, системы есть, внедрение есть, осталось принятие практического решения де-юре. Это уже вопрос, наверное, не сегодняшнего дня, но ближайших, я думаю, периодов времени", - отметил Резников.

Самолеты для Украины - что известно

Украинские власти еще в первые дни российского полномасштабного наступления просили о предоставлении самолетов, чтобы иметь возможность защищать небо, но тогда этот вопрос не сдвинулся с мертвой точки.

В январе 2023 года после решения вопроса с поставкой танков, Украина вновь усилила призывы о передаче боевых самолетов. При этом в США, Польше и Франции не исключают поставку такой техники, и не обещают тоже, в то же время в Германии и Великобритании категорически отвергают эту идею.

3 февраля 2023 года министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина ведет переговоры с западными партнерами о поиске платформы для оказания тактической авиации.

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