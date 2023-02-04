Вопрос передачи самолетов Польшей пока "заглох", отметил эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов оценил шансы Украины получить многоцелевые истребители четвертого поколения МиГ-29 от Польши и Словакии.

Как он отметил, Словакия сняла самолеты с боевого дежурства и выразила готовность их передать, а вот вопрос передачи МиГ-29 Польшей пока "заглох".

"Польские самолеты проходили модернизацию в той стране, которая не хочет, чтобы их образцы вооружения попали в Украину. Вопрос передачи польских МиГов закрыт до сих пор, он не поднимается", - заявил эксперт. - Я не знаю, что там могло быть такого модернизировано, но авторы этой модернизации категорически против передачи самолетов Украине, и их держат на немецкой натовской авиабазе".

Что касается Словакии, то она якобы готова отдать Украине 15 МиГов, добавил Жданов:

"Переговорный процесс идет, идет обсуждение условий передачи этих самолетов. И, возможно, эти МиГи появятся в Украине в ближайшие месяц-два".

В целом же Жданов не исключает, что Украина быстрее получит американские истребители F-16.

Истребители МиГ-29 для Украины - что сообщалось

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Украина активно и в ускоренном режиме обсуждений ведет переговоры с партнерами о возможности передачи штурмовой авиации и дальнобойных ракет.

До этого сенаторы Линдси Грэм, Ричард Блюменталь и Шелдон Уайтхаус призвали США и союзников предоставить Украине истребители F-16 и МиГ-29, а также больше огневых средств дальнего действия, таких как ATACMS.