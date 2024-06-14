За последние шесть месяцев произошел целый шквал закупок колесной артиллерии.

Колесные орудия оказались настолько эффективными на украинском поле боя, что западные армии по-новому взглянули на эту концепцию. Об этом пишет Defense News. Беспилотные летательные аппараты и быстрый контрбатарейный огонь стали причиной, по которой артиллерия должна быть более мобильной, чтобы уцелеть.

17 июня в Париже стартуей оружейная выставка. И поскольку война в Украине поставила в центр внимания дальнобойные орудия, "звездой" мероприятия может стать установленная на грузовике KNDS France гаубица Caesar, прогнозирует французский генерал в отставке Шарль Бодуэн.

"Дерзость колесной пушки заключается в максимальной эффективности. Вы ничем не жертвуете в плане огневой мощи, скорострельности, точности и дальности стрельбы, и при этом у вас есть грузовик, бронированный, но маневренный и очень скрытный", – объяснил он. Видео дня

И этот тренд "уловила" не только Франция. За последний год по меньшей мере девять других стран, включая Великобританию и Германию, решили инвестировать в самоходные колесные гаубицы. Аналитики говорят, что украинский опыт стимулирует интерес военных планировщиков.

"Украина определенно формирует дискуссию о буксируемых и колесных гаубицах", – сказал консультант по оборонной промышленности и отставной офицер армии США Пол Дэниелс.

В израильской компании Elbit Systems, производящей гаубицы Atmos, отметили, что война на Украине выявила "критическую потребность" в мобильности. Такие системы, как Caesar и Atmos, могут выехать на позицию, произвести несколько выстрелов и умчаться за считанные минуты – тактика, известная на военном языке как "выстрелил и удрал".

По словам представителей Elbit, срочная потребность в артиллерийских системах в свете войны в Украине заставила заказчиков отдать предпочтение Atmos перед другими системами вооружения. В то же время KNDS заявила, что в настоящее время предлагается все больше колесных систем и на них все больше потенциальных покупателей.

Интерес к колесным самоходным артиллерийским установкам вызван желанием получить "гораздо более высокую степень мобильности и живучести", чем у буксируемых орудий.

"До конфликта в Украине многие артиллеристы по всему миру считали, что для войны высокой интенсивности единственным серьезным оружием будет гусеничная бронетехника. Война в Украине показала, что, напротив, Caesar не только отлично подходит для ведения высокоинтенсивных боевых действий, но и превосходит другие типы оружия", – сказал представитель KNDS.

По данным производителя, к марту в Украине было уничтожено около 10 % Caesar, в то время потери гусеничных бронебойных орудий 52-го калибра составляют почти треть от общего количества.

Колесная артиллерия становится глобальная тенденцией

В последние годы все большую популярность приобретают системы, устанавливаемые на грузовиках. Так, турецкая компания Asfat работает над Arpan 155 для армии страны, а китайская North Industries Group Corp. в феврале представила турельную гаубицу, устанавливаемую на грузовике.

За последние шесть месяцев произошел целый шквал закупок колесной артиллерии. Бельгия приобрела Caesar MkII, Бразилия – Atmos, а Великобритания и Германия в апреле объявили о планах приобрести RCH 155 компании KNDS Deutschland на базе восьмиколесного Boxer. Мобильность стала ключевым фактором для правительств.

Сегодня, когда над полем боя летает множество дронов, в том числе и дроны-камикадзе, главное – не быть замеченным, сказал в прошлом году бывший старший инженер по вооружениям французской армии и создатель гаубицы на грузовике Пьер-Андре Моро. По его словам, повсеместное распространение противотанковых боеприпасов и беспилотников на поле боя означает, что бронированная артиллерия "находится на грани полного устаревания".

Более низкая стоимость колес по сравнению с гусеницами будет иметь значение для стран, стремящихся нарастить свои артиллерийские силы. Эксплуатация и обслуживание колесных систем также обходится дешевле: исследования, проведенные в США и Европе, показали, что экономия составляет около 30%.

Широкое использование колесной артиллерии на Украине было продиктовано скорее доступностью, чем тактическим выбором, считает старший преподаватель военных исследований в Университете Вулверхэмптона, Спенсер Джонс. В конце концов, это оружие хорошо зарекомендовало себя в войне, характеризующейся интенсивным контрбатарейным огнем.

"Использование Украиной артиллерийского огня "на ходу" говорит о том, что будущее за высокомобильной артиллерией, будь то гусеничная или колесная", – сказал Джонс.

Как война в Украине меняет рынок вооружений

Как известно, война в Украине привела к настоящему буму на рынке вооружений. И причина не только в высокой потребности в различном оружии. Для некоторой техники Украина стала первым и единственным эксплуатантом, что дает производителям уникальную возможность – проверить свои разработки сразу в полевых условиях.

Ранее в СМИ писали, что война в Украине привела к настоящему буму в оборонной промышленности Германии. Оружие там производят по всей стране, даже в маленьких городках. В начале февраля 2024 года Германия находилась на пятом месте среди крупнейших экспортеров оружия в мире после США, России, Франции и Китая. А в 2023 году поставки за рубеж вооружений достигли рекордных 12,2 миллиарда евро.

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