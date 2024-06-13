Один из уникальных боев с участием американской БМП снял дрон с воздуха.

Украинские воины пытаются на полную применять западную технику. Иногда бои украинцев слишком отчаянные.

Как говорится в материале The Washington Post, одна из украинских бригад продемонстрировала ожесточенный бой с нашествием оккупантов. В эпицентре этой битвы оказался 40-летний командир БМП Bradley Виктор. Экипаж промчался по главной дороге в селе Сокол на востоке Украины, где Кремль занял позиции в этом году.

Вирусный бой

Россияне выехали на своей технике из-за деревьев, и в течение нескольких хаотичных секунд обе машины мчались друг к другу, стреляя из тяжелых орудий. Из российской машины выпал военный. Украинская БМП получила катастрофический удар по системе прицеливания. Основное оружие вышло из строя.

"Тараньте его", - приказал Виктор водителю.

Бой был снят дроном с воздуха. Кадры подчеркивают, что Киев использовал предоставленные США "Брэдли" уникальными и экстремальными способами, чтобы обойти истощенные запасы артиллерии и недостаток живой силы.

Американские "Брэдли" весом около 28 тонн впервые были использованы как тараны для пробивания обороны России во время прошлогоднего неудачного контрнаступления. Но теперь их отправляют для охоты и уничтожения другой бронетехники, для спасения раненых солдат и как мобильное оружие для обстрела позиций противника, говорят аналитики.

Осенью 47-я отдельная механизированная бригада, в которой служит Виктор, и ее "Брэдли" двинулись на восток в Донецкую область, чтобы дать отпор россиянам в стратегическом городе Авдеевка. Виктор вспомнил, как они использовали огневую мощь "Брэдли", чтобы уничтожить российский танк и разгромить разведывательную машину.

"Это взрывалось очень красиво. Сгорел быстро, как спичка", - сказал Виктор.

В интервью из больницы, где воин восстанавливается после ранений, полученных во время отдельного инцидента, он высоко оценил броню "Брэдли" и обучение в Германии. Отдельно он отметил вооружение машины, включая управляемые ракеты и 25-миллиметровую пушку, которая может стрелять бронебойными снарядами размером с хот-дог. Когда снаряды попадают в российских пехотинцев, от нее "ничего не остается".

Огневая мощь Bradley

По данным Пентагона, США доставили Украине 300 Bradley. Разработанный в 1980-х годах для защиты и дополнения флота M1 Abrams, Bradley получил прозвище "боевое такси" за его способность переправлять шестерых солдат через поле боя под защитой тяжелой брони.

Новое использование "Брэдли" является одним из способов, которыми украинская армия пытается компенсировать текущие вызовы на поле боя, вызванные в значительной степени серьезным перебоем в военной помощи США в течение месяцев политического тупика в Вашингтоне.

Доктрина США обычно требует, чтобы "Брэдли" действовали группами и рядом с другими транспортными средствами, такими как танки, и обычно поражали цели на больших расстояниях, чтобы избежать огня противника. Эта стратегия дополняется дополнительной защитой мощных военно-воздушных сил. Но ограниченные возможности Украины в отношении наземной техники и боевой авиации, а также постоянная угроза российских беспилотников заставили ее командование мобилизовать только одну или две машины одновременно, чтобы избежать обнаружения.

Украинские командиры, которые борются с нехваткой боеприпасов, использовали "Брэдли" для нападения на вражеские окопы и другие боевые позиции, сказал Роб Ли, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии. По его словам, такая гибкость может помочь сохранить пехотинцев.

С близкого расстояния "Брэдли" также может целиться в здания, где размещены российские войска, и более легкие укрепления - опасную работу лучше оставить артиллерийским подразделениям, но это было сделано из-за дефицита гаубичных снарядов.

"Брэдли - это эффективный способ компенсации разного рода ограничений, при которых украинцы работают", - сказал Ли.

Bradley вернулся своим ходом

Но столкновение 31 мая было особенно необычным, учитывая близость транспортных средств друг к другу и то, насколько жестоким оно оказалось. По меньшей мере двое российских солдат, которые сидели на своей бронемашине, идентифицированной как БТР-82, прыгнули или упали во время перестрелки. Машину Виктора ударили трижды.

Он приказал водителю мчаться прямо на российскую машину, помня, что на его стороне было еще несколько тонн стали и брони. Россияне свернули в траву, уцелевшие оккупанты убежали.

"Брэдли" вернулся на свою позицию собственным ходом, сказал Виктор. По его словам, другие солдаты вошли в этот район, чтобы пешком сражаться с русскими.

После того, как видео стало вирусным, пророссийские аккаунты опубликовали кадры с дронов, которые утверждали, что "Брэдли" Виктора якобы был уничтожен, что заставило экипаж эвакуироваться.

Виктор сказал, что эти заявления были дезинформацией, и через три дня показал, что его подразделение выполняет отдельную задачу в том же районе. В том эпизоде, по его словам, "Брэдли", который его заменил, подорвался на мине. Водителя выбросило из люка автомобиля. Другой солдат, который ехал сзади, сломал ногу. Виктора ударило головой об автомобиль, он повредил спину и колени.

По его словам, часть воинов до сих пор находится в больнице, а другие вернулись на службу. Виктор планирует выздоравливать в течение месяца, прежде чем вернуться в свое подразделение, где одним из самых острых ограничений является нехватка боеприпасов, предоставленных США.

"Всегда мало... Если бы у нас было больше снарядов, мы бы сделали больше работы", - сказал он.

Что собой представляет М2 Bradley

Как писал УНИАН, эта боевая машина пехоты была разработана в США в конце 1970-х годов на замену уже устаревшему на то время бронетранспортеру M113. При создании этой машины американцы учитывали опыт применения советских БМП-1 в нескольких войнах и ориентировались на немецкие Marder.

БМП "Брэдли" была принята на вооружение армии США в 1981 году. В период с 1980 по 1989 год американская промышленность изготовила около 9800 машин, которые в дальнейшем проходили несколько этапов модернизации.

Большинство версий этой машины способны вместить до 6 пехотинцев в отделении для десанта. Номинальная толщина брони составляет 25 мм в лобовой проекции и 14 мм в бортах. Однако на практике говорить о номинальных значениях трудно, поскольку M2 Bradley могут комплектоваться различными типами внешних экранов, в том числе блоками динамической защиты против кумулятивных снарядов.

Боевая машина пехоты "Брэдли" оснащена 25-мм пушкой Bushmaster, 7,62-мм пулеметом, ракетной пусковой установкой TOW и шестью стационарными 5,56-мм автоматами в амбразурах для десанта.

Во время войны с саддамовским Ираком БМП Брэдли подбили больше иракских танков, чем знаменитые "Абрамсы". Уже на фронте в Украине "Брэдли" неоднократно уничтожали вражеские танки, включая Т-80.

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