Новая эпоха самостоятельности: на что способна Украина без США

Трамп остановил поставки оружия и предоставление разведданных для Киева. Европа же пока только начала переход на "военные рельсы". Почему тогда военные эксперты сохраняют оптимизм, и есть ли у Украины будущее без поддержки США, - разбирался УНИАН.

4 марта США остановили военную помощь для Украины и предоставление данных разведки. Это решение продолжило тренд новой американской администрации на "ручное" регулирование поддержки Украины в формате "кнута и пряника". И несмотря на негативные последствия для нашего государства и циничность такого подхода, оспорить его крайне сложно.

"Санкции, вопросы внешней финансовой поддержки или военной помощи, другие вопросы внешней политики США - все это почти не подлежит обжалованию. Если бы это была сугубо внутренняя история - лишение, например, гранта какой-то американской компании, то здесь они могли бы обжаловать решение через суд. Но решения, которые находятся исключительно в полномочиях президента, на 99% обжаловать не удастся", - рассказывает УНИАН Богдан Бернацкий, эксперт по санкциям и специалист-международник.

Сам же стиль Трампа в управлении государством специалист оценивает как "ручной" - без официальных приказов или каких-либо документов.

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"К сожалению, такой подход Трампа является характерным. Он не будет отстаивать институциональные подходы, которые были присущи предыдущим администрациям. Вместо этого, больше будет управлять в таком "хаотично-неформальном подходе", - говорит эксперт, - Это дипломатическая игра, которая позволяет ему потом сказать, что "ничего не было - я ничего не останавливал". Или, наоборот, еще больше усилить давление. И таким образом регулировать свое влияние на нас".

В свою очередь, директор Defense Express Сергей Згурец подчеркивает, что решение американского президента об остановке военной помощи выходит далеко за пределы отношений между США и Украиной и является угрозой для всей Европы.

"Решение абсолютно нелегитимное. Оно создает много вопросов и относительно того, как поведет себя США в случае нападения на Европу. Ведь именно американцы обеспечивают в Европе военную логистику. А что если остановят поставки европейских армий с американских складов? Относительно этого и идут главные дискуссии. То есть, эти решения Трампа выходят за пределы правового поля и разрушают юридические, политические и даже идеологические подходы, которые ранее сформировались не только между украинцами и американцами, но и между европейцами и американцами", - настаивает глава Defense Express.

Аналогичная ситуация и в вопросе блокирования доступа к разведданным - это наглядно показывает зависимость Украины и Европы от "ручного управления" из США. Впрочем, господин Згурец акцентирует внимание, что это пока только "приостановление", и есть вероятность, что поставки возобновятся.

Но насколько больно Украина почувствует этот удар, и кто пострадает в первую очередь?

Угрозы для гражданских и фронта

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак отмечает, что пока не понятны масштабы остановки военной помощи, и как долго все это продлится. Поэтому сложно оценить последствия. Однако он уверен, что блокирование поставок от США первыми почувствуют именно гражданские, а не военные.

"Остановлены поставки ракет к Patriot`ам. А Patriot'ы не стоят на фронте. Они там очень уязвимы и прикрывают важные военные объекты в тылу. Но главным образом - прикрывают Киев и другие крупные города. А еще "больно" - это разведка и целеуказание. Это очень-очень неприятно. Еще одна проблема, которой не уделяется внимание - это американский софт", - перечисляет специалист главные проблемы, вызванные "паузой".

"Я рассматриваю эту историю исключительно как санкции против Украины, без всяких сантиментов. Это такое "наказание" (для украинской власти, - УНИАН) за "неправильное" поведение", - продолжает эксперт.

Зарубежные СМИ сообщали, что украинская армия сможет продержаться без американской помощи лишь 6-7 месяцев. Примерно столько же длилась "пауза" в поставках в 2023-24 годах. Но Сергей Згурец считает, что пока делать точные прогнозы преждевременно.

"Временной период, когда мы это почувствуем, определить сложно, потому что неизвестно, какие у нас еще есть запасы. То же касается остановки предоставления разведданных. Это все, определенным образом, шантаж против Украины, чтобы мы как можно быстрее приняли "план" Трампа", - говорит специалист, намекая, что выход Штатов из поддержки Украины может продолжаться как долго, так и завершиться уже во вторник, 11 марта - после переговоров в Саудовской Аравии.

По мнению господина Згурца, Украина уже адаптируется к новым условиям - будущему без определенных видов американского оружия, что может привести к изменениям в подходах к ведению боевых действий. Но отдельные виды вооружений и технических решений заместить будет трудно.

Насколько мы зависим от США

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира(SIPRI), в период с 2020 по 2024 годы Украина стала крупнейшим импортером вооружений в мире, увеличив поставки почти в 100 раз по сравнению с 2015-2019 годами. Наша доля в мировом импорте оружия составила 8,8 процентов, а главными поставщиками были США (45%), Германия (12%) и Польша (11%).

Так в чем же мы больше всего зависим от американцев? Кроме упомянутых ранее систем ПВО, полная зависимость наблюдается только по системам РСЗО.

"Мы не можем заместить HIMARS'ы. Но давайте откровенно, уже полгода не было видеоматериалов, подтверждающих работу этих комплексов. Такое впечатление, что они уже закончились. Но есть и другие варианты. Возможно, остатки ракет спрятали где-то в гаражах. Или они потеряли свою эффективность из-за российского РЭБ, - рассуждает Иван Ступак, - Помните управляемые снаряды Excalibur, которыми мы так хвастались? Это же тоже "высокоточка". Но из-за российского РЭБ их эффективность упала с 70% до 6%, обстреливаем поля. Возможно, с HIMARS'ами так же. Еще объяснение - HIMARS'ы нельзя подтягивать близко к фронту из-за "Орланов" и FPV-дронов, которые способны залетать на 20-30 километров в наш тыл. Из-за всех этих факторов, возможно, и поставлено на паузу использование HIMARS'ов".

То есть, HIMARS'ы уже не являются решающим фактором на фронте, и приостановка их поставок сейчас не является критической для ВСУ.

Еще один вопрос - Starlink. Учитывая непоследовательность Илона Маска, даже несмотря на его последние обещания сохранить доступ для Украины, до сих пор существует большой риск того, что американский миллиардер в очередной раз передумает и отключит нас от своей системы спутниковой связи.

"Starlink - это ненадежная история, потому что Маск непрогнозируемый человек. Space X как бы подтвердила, что "все ОК, ребята, не парьтесь, все проплачено!". Но они могут в любой момент все приостановить", - рассказывает господин Ступак.

ЕС уже ведет переговоры с французским конкурентом Starlink - компанией Eutelsat о возможности замены большого количества терминалов Маска в Украине. Однако дальше разговоров дело пока не идет. К тому же, существуют сомнения, смогут ли терминалы OneWeb от Eutelsat стать полноценной заменой Starlink'у.

"Я обращаю внимание на распространенность и легкость в использовании. Потому что Starlink - это как "Макдональдс": он доступен как картошка фри. Сможем ли мы обеспечить альтернативной связью все подразделения или только штабы? Насколько OneWeb будет эффективным в условиях РЭБа? Неизвестно", - отмечает Иван Ступак.

Но спутники - это не только связь. И если коммуникации американцы нам пока не обрезали, то разведданные уже ограничили. Об этом говорит Сергей Згурец.

"Британию предупредили, чтобы она не передавала Украине разведывательную информацию. Между США, Британией, Канадой, Австралией и Новой Зеландией есть альянс "Пяти глаз" (Five Eyes, FVEY, - УНИАН) для обмена разведывательной информацией. И американцы запретили ею делиться с Украиной. Сама система была выстроена вокруг США. В отличие от разведывательной системы Франции, например, которая является самодостаточной. Министр вооруженных сил Франции Лекорню уже заявил, кстати, что Франция продолжит предоставлять Украине разведывательную информацию", - говорит эксперт.

На этом фоне в Британии началась дискуссия, не создать ли новый альянс "Четыре глаза", без США. Ведь так же, как и украинцам, Вашингтон может "приостановить" поставки разведданных и самим британцам. Но пока что это тоже лишь разговоры.

Следующий вопрос, в перечне "болезненных" тем - софт.

"В советском оружии достаточно гаечного ключа, чтобы оно заработало. В американском ключевое - это программное обеспечение. Мы не сможем использовать контр-батарейные радары, например, или различные системы управления. А софт к F-16? Там карты, навигация, другие программы, которым нужны обновления", - очерчивает масштабы проблемы Иван Ступак.

И действительно, США остановили поддержку софта на истребителях F-16, ограничив работу радаров и системы помех AN/ALQ-131. Решением являются французские Mirage 2000-5F, в которых есть свои "глушилки". Но они еще образца 1980-х годов, а переоснащение потребует времени. Это, однако, не означает, что F-16 теперь станут "украшением" аэродромов на земле. Они будут работать, но теперь еще дальше от линии фронта, с меньшей эффективностью.

Самолеты - это не единственный пример, где французы и европейцы в целом смогут "перекрыть" американскую помощь, хотя и не полностью.

Перевооружение Европы

Главные надежды украинцев сейчас на Европу и "вменяемые" страны G7, которые словом и делом поддерживают нас, несмотря на позицию США. И беспокоятся о собственной безопасности.

Еврокомиссия уже объявила "План перевооружения Европы" на 800 миллиардов евро за несколько лет. Из них 150 миллиардов - это Фонд перевооружения Европы: "живые" деньги в виде займов для европейских и украинских производителей оружия. Еще 650 миллиардов - это "ослабление фискальных правил". Ранее ЕК ограничивала бюджетные расходы странам-участницам, чтобы экономика Союза была сбалансированной на случай кризиса. Теперь всем дан "зеленый свет" на увеличение расходов на ВПК.

На саммите 6 марта этот план был согласован, а в будущем будет наполнен конкретикой. Под "конкретикой" имеется в виду, в частности, и то, у кого европейцы смогут закупать оружие для себя и Украины.

Но уже начались споры, ведь большинство стран, с Германией во главе, желают перевооружиться как можно быстрее и предлагают закупать оружие и за пределами ЕС. В частности у Турции, которая является крупнейшим производителем оружия в регионе. Зато Франция настаивает, что европейские средства нужно тратить только на закупки в пределах ЕС - главным образом, конечно, у самих французов. Впрочем, рано или поздно европейцы придут к согласию в этом вопросе.

Важно добавить, что это все только по линии Еврокомиссии. Но каждая страна еще имеет собственные программы перевооружения. Самая большая инициатива - создание оборонного фонда на 200 миллиардов евро - сейчас обсуждается в Германии, более 60% экспорта оружия из которой в прошлом году пришлось на Украину. Франция, Польша, Чехия, Швеция и другие страны также поставляют нам много вооружений.

Страны так называемой "Датской инициативы" уже прямо финансируют украинский ВПК. Не только для помощи нам, но и на перспективу для себя - в случае нападения РФ на Европу Украина может стать важным поставщиком оружия.

Но чем нам сможет помочь Европа прямо сейчас, пока на нас давят США и РФ?

Сергей Згурец считает, что поддержка Европы - значительная, но нужно смотреть по каждой категории вооружений отдельно. Например, ЕС не имеет своего аналога HIMARS.

"Европа сейчас пытается перестраивать свою военную промышленность, реализовать объявленный план ReArm Europe. Это уже более понятные шаги, но они начнут работать только когда пойдут заказы для европейских производителей. А все ведущие производители - французские, немецкие - говорят, что пока что увеличения заказов нет. Европейский ВПК трансформируется, но темпы изготовления европейских образцов вооружений ниже, чем в РФ", - отмечает господин Згурец.

В качестве примера специалист приводит производство танков, которое в ЕС на мощностях Rheinmetall и KNDS не превышает 120 единиц в год, тогда как РФ выпускает до 300 машин ежегодно. И это без учета восстановления со складов, благодаря чему в прошлом году Кремль смог поставить в войска до 1,5 тысяч танков. Впрочем, танковое производство есть еще во Франции и Италии, которые нам пока эту технику не поставляли.

"По другим образцам оружия производство в Европе имеет более быстрые темпы. В частности, это ракетное вооружение. Потому что есть и Taurus`ы, и Storm Shadow/SCALP, и различные другие образцы", - отмечает эксперт.

Хорошо бы, если бы еще было надежное и независимое от американских спутников целеуказание для этих ракет. Впрочем, Франция и здесь впереди всех - 7 марта страна запустила третий разведывательный спутник последнего поколения CSO-3. Это независимая от США система наблюдения, которая, однако, пока что сильно уступает американской по мощностям.

Европе требуется время для полноценного перехода на "военные рельсы".

"К сожалению, ЕС только подходит к обсуждению своих гарантий безопасности для Украины и при этом постоянно "оглядывается" на военный потенциал Америки. Особенно в проектах, связанных с военной поддержкой Украины. Не говоря уже о европейских военных контингентах на территории Украины. Европейцы способны на более быстрые решения, но пока больше делают заявлений, чем практических шагов", - добавляет директор Defense Express.

Слабости "Старого света"

Военный эксперт Иван Ступак достаточно категоричен относительно того, смогут ли европейцы быстро заместить утраченный американский вклад для Украины.

"Деньги - это хорошо. Это классно. Но заместить американскую помощь они не смогут. Даже если есть деньги, это еще нужно изготовить. Проектирование завода - минимум год. Минимум! Чтобы построить - тоже год-два. А еще нужно законтрактовать порохи, целлюлозу, металл, если речь о снарядах. Поэтому деньги - это супер, но то, что сейчас приняли в ЕС, даст результат только через 3-7 лет", - разводит руками эксперт.

Впрочем, он предлагает не недооценивать то, чего европейцы уже достигли после 2022 года. Хотя этого пока недостаточно.

"Европейцы работают. Rheinmetall уже разогнал свои производственные мощности. До конца года они должны выйти на выпуск, кажется, 900 тысяч снарядов в год. Это натовский калибр 155 миллиметров. А нам нужно миллиона два ежегодно. Есть еще их собственные потребности - не все идет к нам. Но более важный показатель - стоимость. Если снаряд советского образца близкого калибра стоит примерно 500 долларов за штуку, то западный 155 мм - под 5 тысяч евро. Чувствуете разницу? Но они более точные, по сравнению с советскими образцами", - продолжает эксперт.

То есть, европейцы за те же деньги могут выпустить значительно меньше оружия, чем россияне, или украинцы. Хотя оно и будет более качественным. Поэтому не нужно обманываться огромными европейскими бюджетами - они не соответствуют объемам производства из-за завышенных цен.

Показательным выглядит пример системы SAMP/T - конкурента Patriot`a. Азербайджанский эксперт Агиль Рустамзаде утверждает, что SAMP/T имеет еще много "детских болезней".

"Французско-итальянская система противоракетной обороны, предназначенная для защиты Украины от воздушных угроз, столкнулась с серьезными эксплуатационными проблемами с момента ее развертывания. Сбои в работе программного обеспечения... нехватка ракет Aster... проблемы с эффективностью по сравнению с системой Patriot. Представитель Eurosam, совместного предприятия, стоящего за SAMP/T, пока не комментировал эти опасения относительно производительности", - разочаровывает нас господин Рустамзаде.

То есть, комплекс не плохой, но до использования Украиной он не имел боевого применения. Поэтому требует доработки. Иван Ступак обращает внимание на другой нюанс - количество ракет и комплексов.

"Наши не просят больше у европейцев SAMP/T не потому, что они плохие (это не так), а потому, что их просто нет. Patriot'ов и ракет к ним больше. Patriot'ов в мире где-то 250 комплексов, из которых 100 - только в Штатах, а еще 90 - в Европе", - считает военный эксперт.

Другая проблема - значительная часть европейских вооружений базируется на американских комплектующих. И, по словам Ивана Ступака, мы сможем получать их только, если США предоставят разрешение.

"Есть такая штука как "товары военного назначения", которые передаются с "сертификатом конечного потребителя". Поэтому, например, британцы нам не могут передать ATACMS`ы или ракеты для Patriot`ов без наличия разрешения. Вспомните историю со снарядами к Gepard'ам, которые имели швейцарские комплектующие, а швейцарцы не разрешали немцам их передавать. Так же с израильскими комплектующими есть проблема. Такие проблемы - это "поле не вспаханное" для наших политиков", - отмечает специалист.

Сергей Згурец в свою очередь считает, что пока рано делать негативные выводы по американским комплектующим. Ведь Трамп пытается на всем зарабатывать.

"Думаю, на первый план Трамп поставит вопрос коммерциализации поставок нам американского оружия. То есть - европейцы смогут покупать американское оружие для Украины. По крайней мере, я на это надеюсь. Но не знаю какой будет цена, ведь мы уже видели случаи завышения стоимости ракет для Patriot, - говорит военный эксперт, хотя признает, что в случае блокировки проблема будет значительной. - Действительно, в Европе есть ряд проектов, где присутствуют американские компоненты. Особенно зависима Британия. Мы не знаем, будут ли этот ограничительный фактор использовать против нас американцы, но, безусловно, такой рычаг у них есть".

Новая реальность украинского ВПК

Почему-то Трамп, Путин и даже сами украинцы "по привычке" забывают об одной очень важной "карте", которая есть у Украины - собственный ВПК. Он еще не покрывает всех потребностей, но недооценивать его не стоит. Особенно на фоне того, что наши ближайшие партнеры целенаправленно развивают нашу "оборонку". Чаще всего в рамках "Датской инициативы" (предложенной Данией, по аналогии с "Чешской инициативой", предусматривавшей закупку снарядов для ВСУ за пределами ЕС), но уже много и других двусторонних соглашений. И чем активнее Трамп пытается отобрать у датчан Гренландию, тем активнее они вооружают Украину.

""Датская инициатива" - это супер. Мы сами можем делать себе оружие. Невероятное достижение для условий войны. Все растянуто по домам, по подвалам. Россияне не могут дотянуться до критических объектов. Только что-то локальное могут поразить, но все производство уничтожить не способны, - с энтузиазмом рассказывает господин Ступак, однако добавляет "ложку дегтя" - Но мы сейчас делаем все "на коленках" - в гаражах, подземных хранилищах. В таких условиях трудно выйти на промышленные производственные мощности. По завершению войны нам нужно будет вырыть целые подземные города, чтобы был полный цикл производства".

Иллюстрирует он это примером с дальнобойными дронами, которые от объявления до промышленного запуска шли больше года. Впрочем, после прошедшей "паузы" украинцы сделали много выводов и не только накапливают американское оружие, но и активнее производят отечественное.

"Опубликованные западными СМИ цифры (о доле американской помощи всего в 20% в поставках ВСУ, - УНИАН) выглядят близкими к реальным. Плюс-минус, конечно. Долю украинского производства оценивают уже в 55%, хотя точные показатели никто не скажет, потому что это военная тайна", - акцентирует военный эксперт.

То есть, потеря американского оружия является болезненной, но уже не такой критической темой, учитывая возможности современной Украины. Уязвимыми являются лишь отдельные категории, о которых уже было сказано выше. Но у наших вооружений есть проблема - не всегда соответствующее качество.

"Доля украинского производства значительна и военные подтверждают, что отечественное оружие поступает. Например - снаряды. Таких проблем с количеством у нас уже нет. Но есть с качеством. Были случаи, когда из 10 выстрелов к миномету только две мины взрывались. А все остальные, как мне говорили, "перекрестили" и отправили к врагу в надежде, что хотя бы по голове оккупанту ударят. Сейчас с качеством стало лучше, но проблемы все еще есть. Поэтому с ростом собственных поставок "приостановку" из США военные не так сильно почувствуют", - считает Иван Ступак.

"Помиральная яма" отменяется

Так что, нам стоит лезть в "помиральную яму" после остановки американской помощи или все не так катастрофично, как на это надеются в Кремле и Белом доме?

"Никаких "помиральных ям"! Слушайте, мы уже столько прошли. И это пройдем. Будет тяжелее, но не критично. Не хотелось бы терять США как союзника, но имеем что имеем. Тем не менее, задача украинской дипломатии сейчас - выровнять отношения с США. Паники нет. Зато есть много работы", - подытоживает весь сюжет Иван Ступак.

Сергей Згурец тоже не теряет осторожного оптимизма, хотя и настаивает на необходимости возобновления сотрудничества с США.

"Учитывая ограничения европейского ВПК на текущем этапе, нужно делать ставку на собственные возможности там, где мы можем компенсировать потери из-за "паузы". Мы многое можем. Примером является производство дронов в трех средах - на воде, земле и в воздухе. А еще есть история успеха САУ "Богдана". Их было выпущено 154 единицы только в прошлом году. Вопрос с боеприпасами сложный, но есть определенные сдвиги", - поддерживает энтузиазм коллеги Сергей Згурец.

В общем, это лучший вывод. Ведь все опрошенные эксперты сходятся на том, что наступила новая эпоха - мы впервые с начала войны обеспечиваем себя на две трети всем необходимым. Конечно, за счет более ответственных партнеров, которые либо напрямую финансируют наш ВПК, либо финансируют гражданские расходы, чтобы мы могли направить бюджетные средства на оборону, но результат уже есть.

И сама Европа тоже постепенно, в формате "два шага вперед - один назад", но неотвратимо переходит на "военные рельсы". Что, с учетом доступного европейцам финансирования и технологий, возвращает Старый свет как мощную военную силу. Но это требует времени.

Нет у Украины надежного союзника чем украинская армия и украинские оружейники. Вместе с наличием сознательных партнеров это дает нам те "карты", о которых не хотят слышать Трамп и Путин.

Андрей Попов