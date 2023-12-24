Тарасенко заявил, что "ничего сверхъестественного" там пока не появляется.

Среди уничтоженной на Бахмутском направлении техники российских оккупационных войск – большинство было изготовлено еще при Советском Союзе. Однако там появляется и более современная техника.

"То, что сейчас, например, стоит непосредственно перед нами подбитое, – это БТР-70 БМП-3, БМП-2, БМП-1. Но появляется и современная техника, удалось подбить танк Т-90М "Прорыв". Ничего больше такого суперсовременного мы не наблюдали в нашей зоне ответственности", – рассказал в эфире телеканала FREEДОМ старший лейтенант, заместитель командира штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко.

По его словам, из "условно современного" у оккупантов по большей части средства радиоэлектронной бороьбы и радиоэлектронной разведки. Техника в основном на колесах, шасси или легком гусеничном ходу.

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"Это то, что касается традиционных пехотных средств, то есть бронетранспортеров, БМП и танков. В основном это традиционные танки Т-72 и традиционная БМП всех модификаций. Ничего сверхъестественного здесь пока не появляется", – констатировал Тарасенко.

Война в Украине: это стоит знать

На Мариупольськом направлении военные сбили самолет российских оккупационных войск. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что речь идет об истребителе-бомбардировщике Су-34.

Кроме того, на Одесском направлении велась боевая работа по российскому Су-30. Сейчас выясняется, удалось ли поразить самолет.

Что касается ситуации на фронте, то, по информации от Генштаба ВСУ, за сутки там произошло 48 боевых столкновений.

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