Среди уничтоженной на Бахмутском направлении техники российских оккупационных войск – большинство было изготовлено еще при Советском Союзе. Однако там появляется и более современная техника.
"То, что сейчас, например, стоит непосредственно перед нами подбитое, – это БТР-70 БМП-3, БМП-2, БМП-1. Но появляется и современная техника, удалось подбить танк Т-90М "Прорыв". Ничего больше такого суперсовременного мы не наблюдали в нашей зоне ответственности", – рассказал в эфире телеканала FREEДОМ старший лейтенант, заместитель командира штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко.
По его словам, из "условно современного" у оккупантов по большей части средства радиоэлектронной бороьбы и радиоэлектронной разведки. Техника в основном на колесах, шасси или легком гусеничном ходу.
"Это то, что касается традиционных пехотных средств, то есть бронетранспортеров, БМП и танков. В основном это традиционные танки Т-72 и традиционная БМП всех модификаций. Ничего сверхъестественного здесь пока не появляется", – констатировал Тарасенко.
Война в Украине: это стоит знать
На Мариупольськом направлении военные сбили самолет российских оккупационных войск. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что речь идет об истребителе-бомбардировщике Су-34.
Кроме того, на Одесском направлении велась боевая работа по российскому Су-30. Сейчас выясняется, удалось ли поразить самолет.
Что касается ситуации на фронте, то, по информации от Генштаба ВСУ, за сутки там произошло 48 боевых столкновений.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Предоставление F-16 - одно из главных обязательств по военной поддержке Украины, - Рютте
- Германия отправила в Украину новый пакет помощи: что в него вошло
- Украинские заводы готовы обеспечить боеприпасами миллион дронов, - Минстратегпром
- В СБУ рассказали о еще одном морском дроне, который отвоевывает Черное море (фото, видео)