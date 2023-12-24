По словам Тарасенко, линия фронта немного стабилизировалась.

Российские оккупанты несут большие потери в атаках на позиции Сил обороны в районе Бахмута Донецкой области. Ситуация там остается тяжелой, однако в последние дни наступательный порыв врага несколько снизился – по крайней мере, в зоне ответственности 5-й штурмовой бригады ВСУ.

Как рассказал в эфире телеканала FREEДОМ старший лейтенант, заместитель командира штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко, оккупационные войска платят большую цену за каждые 10 метро впродвижения. Он отметил, что за день только артиллерией его батальйона и скидами с дронов "Мавик" ликвидировалось до 15-20 вражеских военных.

"Это только на очень узком отрезке фронта. В общем, это очень большие потери и тысячи за неделю в зоне ответственности бригады", – добавил он.

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При этом, по словам Тарасенко, линия фронта немного стабилизировалась.

"Вооруженные силы вышли на свою вторую линию обороны, которая была подготовлена раньше. И сейчас, в принципе, все сводится к артиллерийским обстрелам и оппозиционным стрелковым боям", – объяснил он.

Военный подчеркнул, что у врага были успехи, которые выражались в "планомерном отходе на 50-100 метров с сохранением линии фронта". Однако, как отметил Тарасенко, россиянам "приходилось очень трудно", потому что пехота противника работала без бронетехнки.

Война в Украине: важные новости

Недавно украинские военные сбили на юге сразу три российских самолета Су-34. По словам начальницы Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, после этого россияне значительно уменьшили использование тактической авиации на южном направлении.

Что касается ситуации на фронте, по информации Генштаба, в течение суток враг атаковал сразу на нескольких направлениях фронта. На передовой произошло 48 боевых столкновений.

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