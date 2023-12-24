По словам Наталии Гуменюк, использование тактической авиации РФ на южном направлении сейчас очень ограничено.

После сбития Вооруженными силами Украины трех истребителей-бомбардировщиков Су-34 российские оккупанты значительно уменьшили использование тактической авиации на южном направлении. Об этом в эфире телеканала FreeДОМ рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк.

По ее словам, сейчас главная задача врага - распознать, "кем и как мы сделали это, и каким образом они могут обойти эту угрозу".

"Потому что угроза для них вполне реальна, по законам русских сказок - трижды реальна. Потому что действительно их фольклор тяготеет к троице - "тридевятое царство, ьотдесятое государство" и тому подобное. И тут одновременно три истребителя-бомбардировщика - это уже слишком символично. И сегодня мы можем констатировать, что после этого серьезного инцидента в их военно-космических войсках произошла их переоценка, и управляемые авиабомбы они не направляют. То есть использование тактической авиации сейчас на нашем направлении, очевидно, ограничено", - констатировала Гуменюк.

При этом она отметила, что ситуация на южном направлении остается сложной, потому что ВСУ трудно сдерживать плацдармы и рубежи, на которых им удалось закрепиться "в этой ситуации, когда за спиной река Днепр и логистика осложнена тем, что враг, отступая, взорвал все мосты".

"Все же при этом мы продолжаем держать оборону и отбивать до 20 штурмов в день. При этом мы говорим о том, что 20 штурмов - это достаточно средний показатель. Были дни, когда враг проводил и более 30 штурмов. Но все же эти штуромовые группы характеризуются преимущественно пешим порядком - в смысле, что бронетехникой они фактически не поддерживаются", - рассказала спикер.

Она также подчеркнула, что результативная работа аэроразведки в совокупности с ударными дроновыми и артиллерийскими подразделениями привела к тому, что большое количество техники так называемой группировки "Днепр", противостоящей ВСУ со стороны оккупационных войск, имело большие потери бронетехники.

"Та же демонстрация тех видео, которые мы смогли показать, отчитаться о своей работе, уже красноречиво свидетельствует о том, что у врага серьезные потери в технике. Далее мы наблюдаем за переброской резервов и ресурсов с восточного направления на юг. ... Они явно делали ставку на то, что основные боевые действия будут разворачиваться на восточном направлении - Авдеевка, Бахмутское направление, Купянское. При этом они понимают, что со стороны Днепра им невозможно не подкреплять свои силы, - в таком случае у них будет очевидный провал", - резюмировала Гуменюк.

Уничтожение трех российских СУ-34

В пятницу, 22 декабря, россияне потеряли сразу три истребителя-бомбардировщика Су-34 на юге Украины. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук. Он отметил, что серия постов под рубрикой "ВЕЧНОГО ПОЛЕТА, БРАТЬЯ" продолжается.

Впоследствии появилась реакция секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова на ликвидацию трех российских СУ-34. По его словам, "охота" на российские истребители-бомбардировщики длилась долгий промежуток времени.

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