Военные отработали боевые полеты вечером и ночью (фоторепортаж)

Полеты ночью и в сложных метеоусловиях являются одними из самых сложных, ведь выполняются на 80-90 процентов по приборам.

На прошлой неделе в бригаде тактической авиации воздушного командования «Центр» состоялись три плановые летные смены в условиях дня и ночи.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Основной целью таких полетов является подготовка летного состава в технике пилотирования, навигации и боевом применении, а также поддержание достигнутого уровня натренированности.

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«Это плановые полеты авиаторов нашей части. Боевые летчики-истребители во время полетов днем ​​и ночью постоянно совершенствуют навыки и умения. Полеты ночью и в сложных метеоусловиях являются одними из самых сложных, ведь выполняются на 80-90 процентов по приборам. Нуждаются в большей сосредоточенности на распределение внимания в условиях ограниченного обзора воздушного пространства», - отметил и.о. командира бригады полковник Александр Мостовой.

В ходе летных смен пятикурсники Харьковского национального университета Воздушных Сил имени И. Кожедуба отточили навыки по воздушным боям с ударными самолетами и самолетами-разведчиками на средних высотах.

Как сообщал УНИАН, Северная Корея продолжает заниматься разработкой ядерного оружия, и некоторые страны считают, что она, возможно, разработала миниатюрные ядерные устройства для установки в боеголовки ядерных ракет.

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