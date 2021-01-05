Правительство одобрило соответствующее постановление.

Кабинет министров принял решение об увеличении численности военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые могут быть направлены для прохождения военной службы в многонациональных органах военного управления за рубежом.

Читайте такжеУкраинские экипажи катеров Island пройдут 10-недельную подготовку в США - МинобороныОб этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в Facebook.

"Правительство приняло проект постановления "О внесении изменения в приложение 1 к постановлению Кабинета министров Украины от 2 марта 2010 № 251", которым предлагается увеличить численность военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые могут быть направлены для прохождения военной службы в многонациональных органах военного управления за рубежом с 26 до 35 человек", - отметил он.

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Автор: Леся Лещенко