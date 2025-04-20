По мощности она уступает бомбе с обычной взрывчаткой, но дает очень высокую температуру огненного шара.

Пока правительство Китая готовится к вторжению на Тайвань, китайские ученые провели успешное испытание водородной бомбы в полевых условиях. Об этом сообщает South China Morning Post.

Бомба весом 2 кг создала огненный шар температурой более 1000 градусов по Цельсию, который просуществовал более двух секунд - в 15 раз дольше, чем эквивалентный взрыв обычной взрывчатки.

Устройство, разработанное 705-м научно-исследовательским институтом Китайской государственной судостроительной корпорации (CSSC), использует твердотельный материал для хранения водорода на основе магния. Ядерные материалы при этом не задействованы.

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Речь идет о серебристом порошке, известном как гидрид магния, который хранит значительно больше водорода, чем резервуар под давлением. При активации обычными взрывчатыми веществами гидрид магния подвергается быстрому термическому разложению, высвобождая газообразный водород, который вспыхивает с высокой температурой.

"Взрывы водорода вспыхивают с минимальной энергией воспламенения, имеют широкий диапазон взрыва и высвобождают пламя, которое быстро мчится наружу, распространяясь широко. Эта комбинация позволяет точно контролировать интенсивность взрыва, легко достигая равномерного уничтожения целей на огромных площадях", - заявила команда, возглавляемая исследователем CSSC Ван Сюефеном.

Авторы проекта отмечают, что водородная бомба может нанести значительный термический ущерб, поскольку раскаленный огненный шар, который она выпускает, имеет достаточную температуру для плавления алюминиевых сплавов и существует гораздо дольше, чем мимолетная вспышка тротила продолжительностью 0,12 секунды.

Во время испытательного взрыва избыточное давление составило 428,43 килопаскалей на расстоянии двух метров от бомбы. Хотя это лишь 40% от силы взрыва обычного тротила такой же массы, однако водородный взрыв дал значительно больший диапазон проекции тепла.

Как отмечает South China Morning Post, гидрид магния является довольно дефицитным и сложным в получении материалом. Обычно он производится в объеме нескольких граммов в день в специфических лабораторных условиях - под значительным давлением и при высокой температуре. А сам процесс изготовления несет постоянный риск взрыва.

Но в начале этого года Китай запустил целый завод по производству гидрида магния в северо-западной провинции Шэньси, который может производить потрясающие 150 тонн материала в год. В теории первоочередным вариантом использования этого материала является производство топливных элементов на базе водорода, например, для подводных лодок или беспилотников с долгим временем полета. Но теперь китайцы придумали, как сделать бомбу из гидрида магния.

Китайские военные технологии

Как писал УНИАН, недавно в Сети появились новые четкие снимки китайского истребителя J-XDS (также известный как J-50), который называют представителем шестого поколения реактивной авиации. На снимке хорошо видно конструкцию шасси, воздухозаборники и сопла двигателей нового самолета. Предполагается, что истребитель получит двигатели с переменным вектором тяги.

Также мы рассказывали, что Китай собрал огромный арсенал баллистических ракет для войны с США. Именно ракеты лежат в основе военной доктрины Китая в сценарии войны против Америки.

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