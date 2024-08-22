В то же время он призвал не покупать БПЛА у Китая.

Украина должна реализовать идею с миллионом дронов не только в теории или в виде пиар-акции, но и на практике, заявил глава Службы внешней разведки (2005-2010), генерал армии Украины Николай Маломуж.

"Она должна готовиться нашими производствами - а их сейчас более 600, зарубежными - их десятки. Это дроны высокоточного уровня, дроны баллистического типа, которые несут заряды до полутонны. Которые могут уничтожить любые пусковые установки, боеприпасы любого типа защищенности, аэродромы с самолетами. Это уже будет новая война. Генерируя все силы и средства, за полгода мы должны иметь эти миллионы дронов, которые будут произведены нами, поставленные американцами, британцами европейцами", - пояснил Маломуж в эфире "Киев 24".

Также он добавил, что Украина может закупать дроны и на других внешних рынках, за исключением Китая. Поскольку Москва также закупает БПЛА у Пекина - она имеет возможность "сажать" украинские дроны своими средствами РЭБ.

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"Это не годится. Должна быть другая модель, технологические возможности защиты - дроны невидимки и другие системы наведения. Они сегодня есть в системе активного производства. И я думаю, что в ближайшие периоды сгенерировав все силы - и производственные и технологические, финансовые, зарубежные - мы сможем организовать армию дронов, которые будут бить по центрам принятия решений", - добавил Маломуж.

В то же время он отметил, что такие удары будут иметь смысл исключительно в момент стратегических наступательных операций Сил обороны: "Это будет момент истины. Не просто бить для того, чтобы бить. Это не изменит ситуацию, ведь там находятся мощные подземные бункеры от ядерных бомб. Довольно быстро они освоятся и будут там прятаться. А если будут успехи на фронте - будет полная дезориентация. А еще и удары по центрам принятия решений - это уже будет дезорганизация всей системы".

Украинские БПЛА: последние новости

В ночь на 21 августа жители разных регионов России сообщали о взрывах и работе противовоздушной обороны. Мэр Москвы Собянин заявил о сбитии десяти дронов во время одной из самых масштабных "за все время" атак.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов сообщил, что целями атаки были центр радиотехнической разведки, аэропорт "Остафьево" в Москве и авиабаза "Миллерово" в Ростовской области. В ней задействовали около 50 беспилотников.

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