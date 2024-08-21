Беспилотники посетили, в частности, российскую столицу.

В ночь на среду, 21 августа, пять регионов РФ, включая столицу – Москву – были атакованы беспилотниками. Эту атаку прокомментировал глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

"Сегодня мы провели несколько операций с использованием беспилотников", – заявил он в комментарии изданию The War Zone.

Кроме атаки на центр радиотехнической разведки, ГУР также атаковало беспилотниками аэропорт "Остафьево" в Москве и авиабазу "Миллерово" в Ростовской области. Всего было использовано около 50 беспилотников, сообщил Буданов.

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Пока неизвестно, был ли нанесен ущерб объектам.

"Мы сейчас выясняем", – сказал Буданов.

Отмечается, что аэропорт "Остафьево" служит многим целям Министерства обороны России. В 2018 году там было построено несколько массивных круглых антенных решеток, что придало объекту открытой миссии стратегических сигналов и/или связи. Также возможно, что был поражен другой центр радиотехнической разведки в аэропорту или вблизи него, или в Московском регионе в целом.

Атака дронов по России

В ночь на 21 августа атаки беспилотников и ракет зафиксировали минимум в пяти регионах России. Мэр Москвы Собянин сообщал, что российская ПВО якобы сбила десять беспилотных летательных аппаратов, летевших в направлении российской столицы. Эту атаку мэр столицы России назвал одной из самых масштабных "за все время".

Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил возобновление атак по Москве. По его словам, это связано с тем, что украинские возможности растут до такого уровня, когда атаки на Москву могут становиться еще более эффективными, чем год или полтора года назад.

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