В ближайшие четыре года Великобритания увеличит оборонные расходы на рекордные за 30 лет 16,5 млрд фунтов стерлингов.
Читайте такжеУкраина и Британия подпишут меморандум о развитии Военно-морского флота ВСУ - ЗеленскийОб этом сообщила канцелярия правительства. В частности, будут созданы национальные силы кибербезопасности, агентство по искусственному интеллекту и «космическое командование». В рамках этих проектов будет создано около 40 тыс. рабочих мест.
«Это наш шанс положить конец эпохе отставания, преобразовать наши ВС, укрепить наше глобальное влияние, объединить и повысить уровень нашей страны, внедрить новые технологии и защитить наш народ и образ жизни»,— говорится в заявлении премьер-министра Бориса Джонсона, передает BBC.
По словам главы британского правительства, дополнительные инвестиции в оборонный сектор позволят сделать Великобританию «глобальным лидером в киберпространстве и космосе». «Международная ситуация более опасна и более конкурентна, чем когда-либо со времен холодной войны, и Британия должна быть верна своей истории и соответствовать своим союзникам. Чтобы добиться этого, нам необходимо повсеместно расширить наши возможности», - отметил Джонсон.
Официально о создании нового «космического командования» премьер-министр объявит сегодня, 19 ноября. Как уточняется в сообщении Даунинг-стрит, командование может уже в 2022 году запустить в космос первую британскую ракету.
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