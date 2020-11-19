По словам главы британского правительства, дополнительные инвестиции в оборонный сектор позволят сделать Великобританию «глобальным лидером в киберпространстве и космосе».

В ближайшие четыре года Великобритания увеличит оборонные расходы на рекордные за 30 лет 16,5 млрд фунтов стерлингов.

Читайте такжеУкраина и Британия подпишут меморандум о развитии Военно-морского флота ВСУ - ЗеленскийОб этом сообщила канцелярия правительства. В частности, будут созданы национальные силы кибербезопасности, агентство по искусственному интеллекту и «космическое командование». В рамках этих проектов будет создано около 40 тыс. рабочих мест.

«Это наш шанс положить конец эпохе отставания, преобразовать наши ВС, укрепить наше глобальное влияние, объединить и повысить уровень нашей страны, внедрить новые технологии и защитить наш народ и образ жизни»,— говорится в заявлении премьер-министра Бориса Джонсона, передает BBC.

По словам главы британского правительства, дополнительные инвестиции в оборонный сектор позволят сделать Великобританию «глобальным лидером в киберпространстве и космосе». «Международная ситуация более опасна и более конкурентна, чем когда-либо со времен холодной войны, и Британия должна быть верна своей истории и соответствовать своим союзникам. Чтобы добиться этого, нам необходимо повсеместно расширить наши возможности», - отметил Джонсон.

Официально о создании нового «космического командования» премьер-министр объявит сегодня, 19 ноября. Как уточняется в сообщении Даунинг-стрит, командование может уже в 2022 году запустить в космос первую британскую ракету.

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Автор: УНИАН